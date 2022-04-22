Врач Денисова: люди с гипертонией не должны отказываться от картофеля
При гипертонии, как и других болезнях сердечно-сосудистой системы, употребление картофеля может приносить много пользы: врач Наталья Денисова объяснила, почему сердечники и гипертоники не должны отказываться от него.
«Картофель является источником многих витаминов и минеральных веществ. Тем, кто страдает гипертонией, не стоит от него отказываться», - сообщила в интервью врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
В своем комментарии «АиФ» медик заметила, что картофель отличается высоким содержанием калия – этот минерал способствует укреплению здоровья сердечной мышцы. В частности, насыщенная калием картошка может давать мочегонный эффект, что препятствует отекам, при которых увеличивает кровяное давление на стенки сосудов.
«В состав овоща входит целый ряд витаминов и минеральных веществ – витамины С, РР, группы В, а также калий, кальций, железо и фосфор», - добавила Денисова.
Врач уточнила, что самой низкой калорийностью обладает отварной молодой картофель (около 70 килокалорий в 100 граммах). Также продукт полезно запекать.
Эксперт посоветовала не очищать картофель от кожуры при приготовлении. В противном случае он теряет львиную долю витамина С и других полезных веществ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами была названа самая здоровая пища, которую можно употреблять каждый день.
Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук
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