Врач Денисова: люди с гипертонией не должны отказываться от картофеля

«Картофель является источником многих витаминов и минеральных веществ. Тем, кто страдает гипертонией, не стоит от него отказываться», - сообщила в интервью врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

«В состав овоща входит целый ряд витаминов и минеральных веществ – витамины С, РР, группы В, а также калий, кальций, железо и фосфор», - добавила Денисова.