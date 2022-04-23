Аневризма головного мозга: проверьте, находитесь ли вы в группе риска
Аневризма головного мозга вызывает заметные симптомы только тогда, когда она разрывается, что приводит к субарахноидальному кровоизлиянию; кровоизлияние в мозг может привести к обширному повреждению головного мозга.
Факторы риска аневризмы головного мозга, как указывает NHS, включают: курение, высокое кровяное давление и семейный анамнез аневризм головного мозга. Если у вас есть семейная история аневризм головного мозга, в ваших интересах принять меры для предотвращения высокого кровяного давления.
Высокое кровяное давление составляет 140/90 мм рт.ст., однако идеальное артериальное давление находится в диапазоне от 90/60 мм рт.ст. до 120/80 мм рт.ст.
Чтобы предотвратить рост аневризмы и, возможно, ее разрыв, вам необходимо избегать действий, которые могут повредить ваши кровеносные сосуды. Это означает, что вам нужно избегать курения, диеты с высоким содержанием жиров, высокого кровяного давления и избыточного веса. Они считаются значительными факторами риска аневризмы головного мозга.
Как снизить высокое кровяное давление
Если вы подвержены риску высокого давления или уже страдаете этим заболеванием, что вы можете сделать? Что касается диетического выбора, вы должны сократить потребление соли и есть много фруктов и овощей. Потребление алкоголя должно быть умеренным.
Ранее Медикфорум писал о пользе жиров.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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