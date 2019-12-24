Аневризма сосудов головного мозга: как ее обнаружить?
Аневризма может никак не проявляться симптоматические на протяжении всей жизни, в редких случаях у больного могут присутствовать боли в области лба и орбит глаз. О том, как можно обнаружить аневризму сосудов головного мозга, пишет портал MedikForum.ru.
Аневризма – это выпячивание сосудистых стенок, при котором наихудшим вариантом развития событий оказывается разрыв. Разрыв аневризмы – очень опасное для жизни состояние, которое может привести к серьезным травмам головного мозга или инсульту. Если аневризма разорвана, она приводит к летальному исходу примерно в 40% случаев, при этом 15% людей умирают до того, как попадают в больницу. Аневризмы чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и имеют тенденцию поражать взрослых людей в возрасте от 30 до 60 лет.
Риск разрыва аневризмы зависит от ее размера. При этом большие аневризмы чаще, чем мелкие, могут проявляться в некоторых симптомах до разрыва.
Симптомы аневризмы. Симптомы аневризмы, проявляемые до ее разрыва, могут включать
- боль над глазами или позади глаз, которая усиливается или не проходит со временем;
- онемение или подергивание на одной стороне лица;
- нарушения зрения - размытое или двойное изображение;
- расширенный зрачок только в одном глазу.
- тошнота или рвота,
- путаница в сознании,
- жесткая шея,
- светочувствительность,
- обмороки или судороги,
- остановка сердца.
Кто склонен к развитию аневризмы головного мозга. Существуют повышающие риск аневризм генетические состояния, которые ослабляют кровеносные сосуды, в том числе поликистоз почек, некоторые заболевания соединительной ткани и артериовенозные мальформации.
Помимо этого, на склонность к развитию аневризмы влияют
- наличие близкого члена семьи, страдающего аневризмой;
- неконтролируемое высокое кровяное давление;
- курение;
- опухоль головного мозга;
- травмы головы;
- инфекции в артериях.
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