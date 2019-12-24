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Аневризма сосудов головного мозга: как ее обнаружить?

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Аневризма может никак не проявляться симптоматические на протяжении всей жизни, в редких случаях у больного могут присутствовать боли в области лба и орбит глаз. О том, как можно обнаружить аневризму сосудов головного мозга, пишет портал MedikForum.ru.

Аневризма – это выпячивание сосудистых стенок, при котором наихудшим вариантом развития событий оказывается разрыв. Разрыв аневризмы – очень опасное для жизни состояние, которое может привести к серьезным травмам головного мозга или инсульту. Если аневризма разорвана, она приводит к летальному исходу примерно в 40% случаев, при этом 15% людей умирают до того, как попадают в больницу. Аневризмы чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и имеют тенденцию поражать взрослых людей в возрасте от 30 до 60 лет.

Риск разрыва аневризмы зависит от ее размера. При этом большие аневризмы чаще, чем мелкие, могут проявляться в некоторых симптомах до разрыва.

Симптомы аневризмы. Симптомы аневризмы, проявляемые до ее разрыва, могут включать
  • боль над глазами или позади глаз, которая усиливается или не проходит со временем;
  • онемение или подергивание на одной стороне лица;
  • нарушения зрения - размытое или двойное изображение;
  • расширенный зрачок только в одном глазу.
В некоторых случаях аневризма начинает кровоточить до ее разрыва, и это вызывает головные боли. Внезапная, сильная головная боль - особенно та, которая не соответствует обычному типу головной боли человека, или которая ощущается как более сильная, чем любая другая головная боль, которую он когда-либо испытывал, - может быть знаком такой аневризмы. Помимо этого могут наблюдаться следующие явления:
  • тошнота или рвота,
  • путаница в сознании,
  • жесткая шея,
  • светочувствительность,
  • обмороки или судороги,
  • остановка сердца.
Любой, у кого есть симптомы аневризмы, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кто склонен к развитию аневризмы головного мозга. Существуют повышающие риск аневризм генетические состояния, которые ослабляют кровеносные сосуды, в том числе поликистоз почек, некоторые заболевания соединительной ткани и артериовенозные мальформации.  

Помимо этого, на склонность к развитию аневризмы влияют
  • наличие близкого члена семьи, страдающего аневризмой;
  • неконтролируемое высокое кровяное давление;
  • курение;
  • опухоль головного мозга;
  • травмы головы;
  • инфекции в артериях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которые сигналят о патологических изменениях в сосудах и артериях.
Теги : аневризма мозга

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