Врач Мясников рассказал, как следует питаться при гипертонии

«Страдающим от гипертонии людям следует добавить в свой рацион больше овощей и фруктов. Вообще основа диеты для гипертоника – это именно овощи и фрукты», - сообщил Мясников.

«При таком заболевании следует включать в рацион рыбу, бобовые, брокколи, нежирные молочные продукты, зеленый чай, а в день съедать стоит не больше 1800 килокалорий», - поделился он советом.