Врач Мясников рассказал, как следует питаться при гипертонии
Людям, подверженным гипертонии, полезно съедать до полукилограмма овощей ежедневно, считает врач Александр Мясников.
Врач и популяризатор медицины Александр Мясников рассказал, как следует питаться при гипертонии: по словам медика, главным принципом питания в этом случае становится предпочтение растительной пищи.
«Страдающим от гипертонии людям следует добавить в свой рацион больше овощей и фруктов. Вообще основа диеты для гипертоника – это именно овощи и фрукты», - сообщил Мясников.
Медик добавил, что употребление данных продуктов может оказывать гипотензивное действие. Он заметил, что при гипертонии с ее главной проблемой – повышенным давлением – целесообразно съедать до половины килограммов овощей ежедневно и столько же фруктов.
Мясников добавил, что гипертоникам также важно следить за общей калорийностью своего рациона.
«При таком заболевании следует включать в рацион рыбу, бобовые, брокколи, нежирные молочные продукты, зеленый чай, а в день съедать стоит не больше 1800 килокалорий», - поделился он советом.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал пояснения врача Александра Мясникова о том, что может вызывать головокружение.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий