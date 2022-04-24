Вы тип яблока или груши? Ваш тип телосложения определяет риск развития рака и диабета
Поддержание здорового веса — это борьба для многих, но даже интенсивные физические упражнения мало влияют на то, где в нашем теле откладывается жир. Однако то, как распределяются липиды, может сильно влиять на наше здоровье. По мнению экспертов в области здравоохранения, некоторые формы тела могут подвергаться более высокому риску развития хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.
По словам Джеки Феннер, эксперта по коррекции фигуры, люди с фигурой «яблоко», как правило, тяжелее в средней части тела и выше талии.
«Хотя уменьшить вес за счет верхней части тела может быть проще, чем за счет бедер или бедер, лишний жир вокруг талии или живота может быть очень вредным для вашего здоровья».
Исследования показывают, что люди с телом в форме яблока имеют более высокую вероятность развития таких заболеваний, как рак и диабет.Согласно исследованиям, когда жир располагается вокруг средней части тела, это может увеличить вероятность возникновения опухолей легких и кишечника.
По сравнению с телом в форме яблока, тело в форме груши имеет более низкий метаболический риск, но люди, у которых больше жира вокруг бедер и бедер, не застрахованы от осложнений со здоровьем.
«Грушевидные тела имеют стройные руки и плечи, а их вес распределяется вокруг бедер, ног и ягодиц. У них также может образоваться небольшой жировой мешочек вокруг нижней части живота. К счастью, эти области действуют как «хранилища жира» и не наносят вреда таким органам, как печень или сердце, что снижает риск сердечных приступов, инсультов и диабета».
Этот тип телосложения чаще встречается у женщин из-за более высокого уровня эстрогена, который вызывает накопление жира в области бедер, бедер и нижней части живота.
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Джеки Феннер
Здоровье
Эксперт по коррекции фигуры в Advanced Aesthetic Practitioner.
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