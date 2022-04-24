Вы тип яблока или груши? Ваш тип телосложения определяет риск развития рака и диабета

«Хотя уменьшить вес за счет верхней части тела может быть проще, чем за счет бедер или бедер, лишний жир вокруг талии или живота может быть очень вредным для вашего здоровья».

«Грушевидные тела имеют стройные руки и плечи, а их вес распределяется вокруг бедер, ног и ягодиц. У них также может образоваться небольшой жировой мешочек вокруг нижней части живота. К счастью, эти области действуют как «хранилища жира» и не наносят вреда таким органам, как печень или сердце, что снижает риск сердечных приступов, инсультов и диабета».