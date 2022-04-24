Зачем организму магний: минерал, которого всегда мало

«Магний участвует в превращении белков, жиров и углеводов в энергию, помогает усваивать кальций, натрий, калий и витамин D, а также синтезировать эндорфины — гормоны радости», — отмечает эксперт.

Именно дефицит магния лежит в основе многих патологий, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и гормональной системы. А сбой в работе гормонов чреват проблемами во всем организме.Минерал очень легко и в короткий период выводится из организма, поэтому получить передозировку практически невозможно. В отличии от дефицита, который наблюдается почти у всех.Нехватка магния в организме может проявляться спазмами и судорогами в мышцах конечностей, постоянной усталостью. Тяжелый ПМС и тяга к сладкому тоже сигнализируют о том, что организму не хватает этого минерала. Сюда же можно добавить такие симптомы, как головная боль, нарушения сна, псориаз и другие проблемы с кожей.Если вы предпочитаете получать минералы и витамины из пищи, то отличный источник магния — пшено, семечки тыквы, бобовые, кунжут. Но для получения суточной нормы магния придется съесть едва ли не килограммы этих продуктов! Поэтому хорошие биодобавки никто не отменял.Также компенсировать дефицит магния можно с помощью ванн с магниевой солью. Приятный бонус от таких спа-процедур — расслабление мышечных зажимов и избавление от судорог, а также крепкий сон.