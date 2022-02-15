Добавки: этот минерал снижает риск сердечных заболеваний и может избавить от тревожности
Магний не самый важный минерал или витамин, который использует организм, но он один из самых многофункциональных. Минерал участвует в более чем 300 ферментативных реакциях в организме, включая регулирование артериального давления и поддержку иммунной системы.
В среднем человеческое тело содержит около 25 граммов магния в любой момент времени, причем около половины этого количества хранится в скелете, а остальное — в мышцах, мягких тканях и жидкостях организма. В настоящее время исследования показывают, что присутствие магния и добавление добавки может снизить риск сердечных заболеваний у человека.
Исследование, проведенное Институтом сердца Сент-Люкс, показало, что дефицит магния может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Магний играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Он способствует правильному поддержанию потенциала клеточных мембран митохондрий и играет ключевую роль в антиоксидантных путях организма».
Это связано с тем, что магний необходим организму для поддержания работы сердечной мышцы.
Исследователи, участвовавшие в исследовании, также обнаружили, что у людей, перенесших сердечную недостаточность, был дефицит магния, что привело их к установлению связи между количеством магния в организме человека и риском сердечных заболеваний.
Данные также показали, что пациенты, которым давали магний после сердечного приступа, имели меньше шансов умереть. Исследование показало, что магний имеет и другие преимущества в отношении инсультов, предполагая, что «магний играет важную роль в патогенезе острого ишемического инсульта. Однако необходимы дополнительные исследования для дальнейшего выяснения механизма, с помощью которого магний оказывает эти эффекты».
Авторы также отметили, что западные диеты повлияли на то, насколько средний человек может улучшить свой уровень магния без добавок:
«В западной диете часто мало магния из-за очистки и обработки продуктов».
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