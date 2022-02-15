Добавки: этот минерал снижает риск сердечных заболеваний и может избавить от тревожности

«Магний играет важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Он способствует правильному поддержанию потенциала клеточных мембран митохондрий и играет ключевую роль в антиоксидантных путях организма».

«В западной диете часто мало магния из-за очистки и обработки продуктов».