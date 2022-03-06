Рак кишечника: онколог называет в виде опасных симптомов два ощущения в животе
Два ощущения в животе могут указывать на то, что рак стал неизлечимым.
Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. В своем интервью онколог, профессор Тобиаса Аркенау напомнил, что рак кишечника, который распространяется на другие части тела, оказывается более устойчивым к лечебным вмешательствам. При этом ученый заметил, что есть два ощущения в животе, которые могут указывать на то, что рак стал неизлечимым.
Рак кишечника – это общий термин для обозначения рака, который начинается в толстой кишке (часть пищеварительной системы, включающей толстую и прямую кишку). Как и при всех формах рака, исходы выживания заболевших зависят от того, когда он обнаруживается. Люди, которым рак кишечника диагностируют на ранней стадии, имеют больше шансов на успешное лечение по сравнению с теми, у кого рак распространяется на другие части тела – печень, легкие, лимфатические узлы, кости. Когда происходит такой распространение, медики говорят о раке кишечника на поздних стадиях.
«Дискомфорт или боль в правой части живота могут указывать на то, что рак распространился на печень».
Другие признаки того, что опухоль распространилась на печень, включают:
- Ощущение себя нездоровым.
- Плохой аппетит и потеря веса.
- Вздутие живота (асцит).
- Пожелтение кожи (желтуха).
- Зудящая кожа.
- Происходит стойкое изменение режима работы кишечника – более частые походы в туалет, более жидкий стул, иногда боли в животе.
- В кале появляется кровь, при этом отсутствуют другие симптомы геморроя.
- После еды после еды возникают боль в животе, дискомфорт или вздутие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки опухоли, давящей на мозг, могут возникать в ногах.
Тобиас Аркенау (Hendrik Tobias Arkenau)
Здоровье
, онколог-консультант в больнице Веллингтона, профессор
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