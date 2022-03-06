Рак кишечника: онколог называет в виде опасных симптомов два ощущения в животе

«Дискомфорт или боль в правой части живота могут указывать на то, что рак распространился на печень».

Ощущение себя нездоровым.

Плохой аппетит и потеря веса.

Вздутие живота (асцит).

Пожелтение кожи (желтуха).

Зудящая кожа.

Происходит стойкое изменение режима работы кишечника – более частые походы в туалет, более жидкий стул, иногда боли в животе.

В кале появляется кровь, при этом отсутствуют другие симптомы геморроя.

После еды после еды возникают боль в животе, дискомфорт или вздутие.