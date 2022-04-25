Ополаскиватель для рта может убить коронавирус в слюне на 99,8%
С начала пандемии возник ряд теорий относительно того, какие общедоступные продукты и добавки могут убить COVID-19 или предотвратить развитие болезни у человека.
Самая популярная теория в первый год глобального кризиса заключалась в том, что витамин D может защитить иммунную систему от инфекции. Хотя это было широко распространено, эксперты в области здравоохранения заявили, что нет доказательств того, что популярная добавка может остановить COVID-19. Вслед за этим последовало предположение, что жидкость для полоскания рта может быть эффективной для уничтожения вируса.
В отличие от теории витамина D, у этой есть доказательства, подтверждающие это утверждение.
Исследователи из Университета Кардиффа установили, что жидкость для полоскания рта может убить 99,8% вируса Covid в слюне. В исследовании, проведенном на 27 пациентах больниц, сравнивали четыре различных типа жидкости для полоскания рта.
Наиболее эффективным было то, что содержало хлорид цетилпиридиния и изопропилмиристат; было обнаружено, что он уничтожает 99,99% вируса после однократного 30-секундного полоскания.
У трех из семи пациентов в слюне не было обнаружено живого вируса в любое время после первого полоскания. Исследователи из Университета Кардиффа сосредоточились на липидной оболочке — малоизученной области противовирусных исследований.
Говоря о результатах, профессор Кардиффа Валери О'Доннелл сказала:
«Хотя вакцины и противовирусные препараты имеют целевые белки или цикл репликации SARS-CoV-2, на сегодняшний день было проведено мало исследований липидной оболочки. Наше исследование нанесло на карту этот важный вирусный компонент — действительно, до сих пор было очень мало исследований каких-либо вирусных липидных оболочек».
Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.
Валери О'Доннелл
Здоровье
Профессор в Университете Кардиффа.
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