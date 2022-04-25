Ополаскиватель для рта может убить коронавирус в слюне на 99,8%



У трех из семи пациентов в слюне не было обнаружено живого вируса в любое время после первого полоскания. Исследователи из Университета Кардиффа сосредоточились на липидной оболочке — малоизученной области противовирусных исследований.



Говоря о результатах, профессор Кардиффа Валери О'Доннелл сказала:

«Хотя вакцины и противовирусные препараты имеют целевые белки или цикл репликации SARS-CoV-2, на сегодняшний день было проведено мало исследований липидной оболочки. Наше исследование нанесло на карту этот важный вирусный компонент — действительно, до сих пор было очень мало исследований каких-либо вирусных липидных оболочек».