Последствия коронавируса: 5 долгих негативных симптомов, которые чаще испытывают женщины
Полученные исследовательские данные говорят, что среди переболевших коронавирусом пациентов женщины чаще мужчин испытывают некоторые негативные симптомы, проявляющиеся как синдром долгого ковида.
Ученые отмечают, что число людей, страдающих длительным ковидом, растет по всему миру – эти пациенты продолжают испытывать негативные симптомы различных недомоганий даже когда их тесты показывают отсутствие инфекции в организме.
«Часть людей, переболев, продолжают испытывать симптомы COVID-19 в течение длительного периода времени. Это является одной из актуальных проблем, с которыми сталкивается сегодня медицинская отрасль», - делятся мнением исследователи.
В свою очередь, данные, опубликованные Журналом женского здоровья (Journal of Women’s Health), свидетельствуют, что долгосрочные последствия коронавируса чаще затрагивают женщин – у них чаще в сравнении с мужчинами проявляются некоторые долгие негативные симптомы.
К ним относятся.
- Одышка.
- Затрудненное глотание.
- Усталость.
- Боль в груди.
- Учащенное сердцебиение.
«Одышка является наиболее распространенным последствием коронавируса, сохраняющимся длительное время. Женщины испытывают постковидную одышку чаще, чем мужчины», - заявили исследователи Пармского университета (Италия).
Почему женщины испытывают эти симптомы чаще мужчин, пока неясно. Известно также, что женщины имеют более низкий уровень смертности, чем мужчины, во время острой фазы коронавирусной инфекции. По словам экспертов, для полного понимания патофизиологии, связанной с полом, необходимы долгосрочные лонгитюдные исследования.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых продуктов помогает справиться с состоянием мозгового тумана, которое часто возникает как последствие коронавируса у переболевшего человека.
Пармский университет, официально Пармский исследовательский университет (University of Parma)
Здоровье
университет в городе Парма, Италия
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