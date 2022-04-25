Последствия коронавируса: 5 долгих негативных симптомов, которые чаще испытывают женщины

«Часть людей, переболев, продолжают испытывать симптомы COVID-19 в течение длительного периода времени. Это является одной из актуальных проблем, с которыми сталкивается сегодня медицинская отрасль», - делятся мнением исследователи.

Одышка.

Затрудненное глотание.

Усталость.

Боль в груди.

Учащенное сердцебиение.

«Одышка является наиболее распространенным последствием коронавируса, сохраняющимся длительное время. Женщины испытывают постковидную одышку чаще, чем мужчины», - заявили исследователи Пармского университета (Италия).