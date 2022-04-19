Как справиться с мозговым туманом: профессор советует продукты для восстановления нейронов

Красное мясо.

Домашнюю птицу.

Шпинат и брокколи.

Яйца.

Орехи и семена.

Бобовые.

«Помимо питания весомую роль в защите клеток мозга и восстановлении его нейронов играют упражнения, посещение сауны и хороший ночной сон», - добавил эксперт.