Долгий Ковид: женщины чаще испытывают эти 4 симптома

«Для полного понимания связанной с полом патофизиологии симптомов и эффектов фармакологического лечения, связанного с длительным Covid, необходимы долгосрочные лонгитюдные исследования. Эти исследования будут иметь решающее значение для понимания естественной траектории длительного Covid, чтобы реализовать целевые стратегии лечения и предотвратить предвзятость в лечении мужчин и женщин».

Новое исследование показало, что женщины чаще испытывают некоторые симптомы, чем мужчины.• Затрудненное глотание• Усталость• Боль в груди• Учащенное сердцебиениеИсследование, проведенноепоказало, что одышка является наиболее распространенным симптомом длительного ковида. Кроме того, они установили, что женщины также чаще испытывают этот симптом, чем мужчины. 97% пациентов женского пола испытывали этот симптом по сравнению с 84 процентами пациентов мужского пола. Почему женщины испытывают эти симптомы чаще, чем мужчины, пока неясно.Ранее Медикфорум писал о пользе быстрой ходьбы.