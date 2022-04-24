Долгий Ковид: женщины чаще испытывают эти 4 симптома

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Долгий Ковид: женщины чаще испытывают эти 4 симптома

По мере их роста случаев ученые узнают больше о том, как долго ковид влияет на организм. Это включает в себя то, как это влияет на людей разного пола.

Новое исследование показало, что женщины чаще испытывают некоторые симптомы, чем мужчины.

К ним относятся:

• Затрудненное глотание
• Усталость
• Боль в груди
• Учащенное сердцебиение

Исследование, проведенное Пармским университетом в Италии, показало, что одышка является наиболее распространенным симптомом длительного ковида. Кроме того, они установили, что женщины также чаще испытывают этот симптом, чем мужчины. 97% пациентов женского пола испытывали этот симптом по сравнению с 84 процентами пациентов мужского пола. Почему женщины испытывают эти симптомы чаще, чем мужчины, пока неясно.

«Для полного понимания связанной с полом патофизиологии симптомов и эффектов фармакологического лечения, связанного с длительным Covid, необходимы долгосрочные лонгитюдные исследования. Эти исследования будут иметь решающее значение для понимания естественной траектории длительного Covid, чтобы реализовать целевые стратегии лечения и предотвратить предвзятость в лечении мужчин и женщин».

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University of Parma

Здоровье

Университет в городе Парма, Италия.

Теги : долгий ковид, коронавирус, советы специалистов