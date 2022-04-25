Пекин снова заблокировали из-за коронавируса
Столица Китая Пекин начала тестирование миллионов жителей и закрытие жилых и деловых районов в понедельник на фоне новой вспышки COVID-19.
Хотя с момента вспышки в пятницу в городе с населением более 21 миллиона человек было обнаружено всего чуть более 40 случаев, власти приняли крайние меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
Жители оставались дома и запасались едой в качестве защиты от возможности быть запертыми в помещении, как это произошло во многих городах, включая финансовый центр Шанхай.
Центральный город Аньян, а также Даньдун на границе с Северной Кореей также объявили о блокировке, поскольку вариант омикрон распространяется по огромной стране.
Границы Китая остаются в основном закрытыми, поскольку его жесткая реакция и экономические последствия пандемии продолжают расти.
Напомним, что Пекин находится в состоянии повышенной готовности после того, как 10 учеников средней школы дали положительный результат на COVID-19, что, по словам городских властей, было первоначальным этапом тестирования.
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