Высокий холестерин: ненасыщенные масла могут снизить уровень на 30%
Высокий уровень холестерина опасен, но тих, поскольку он не показывает многих предупреждающих знаков. Однако, позволяя своим уровням свободно перемещаться, вы подвергаетесь большему риску сердечных заболеваний и инсульта. К счастью, даже небольшое изменение, такое как выбор ненасыщенного масла, может привести к снижению уровня на 30 процентов, по словам врача общей практики.
«Холестерин сам по себе не вреден для здоровья, и в нем нуждается каждая клетка тела, но если его слишком много циркулирует в вашей крови, он может повредить кровеносные сосуды», — объясняет доктор Рианна МакКлимонт, ведущий врач в Livi.
К счастью, врач предлагает простые советы по питанию , которые помогут вернуть уровень холестерина из красной зоны.
Когда дело доходит до холестерина, большую роль может играть тип жира, который вы едите. Врач объясняет, что соблюдение.
«Эти жиры содержатся в мясе, сыре и других продуктах животного происхождения, а также в некоторых растительных маслах (таких как пальмовое и кокосовое)», — добавила она.Heart UK предлагает «избегать» кокосового и пальмового масла, потому что они содержат этот жир. По данным клиники Майо, кокосовое масло даже повышает уровень холестерина.
Не все растительные масла исключены, поскольку некоторые из них могут даже снизить ваш уровень. На самом деле существуют также ненасыщенные жиры, которые считаются более полезными для здоровья.
Доктор Макклимонт сказал:
«Сокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечных заболеваний на 17 процентов. При переходе на ненасыщенные масла (такие как подсолнечное и оливковое) и общем снижении количества используемых жиров вы можете снизить его на целых 30 процентов».
Если вы не любите подсолнечное и оливковое масло, вы также можете использовать кукурузное, рапсовое, ореховое и растительное масла, так как они также снижают уровень холестерина.
Эти масла способны бороться с так называемым холестерином липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также известным как «плохой». Этот виновник несет ответственность за повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.
Рианна МакКлимонт
Здоровье
Ведущий врач в Livi.
Оставить комментарий