Высокий холестерин: ненасыщенные масла могут снизить уровень на 30%

«Холестерин сам по себе не вреден для здоровья, и в нем нуждается каждая клетка тела, но если его слишком много циркулирует в вашей крови, он может повредить кровеносные сосуды», — объясняет доктор Рианна МакКлимонт, ведущий врач в Livi.

«Эти жиры содержатся в мясе, сыре и других продуктах животного происхождения, а также в некоторых растительных маслах (таких как пальмовое и кокосовое)», — добавила она.

«Сокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечных заболеваний на 17 процентов. При переходе на ненасыщенные масла (такие как подсолнечное и оливковое) и общем снижении количества используемых жиров вы можете снизить его на целых 30 процентов».