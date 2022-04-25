Кардиолог Шугушев: в каком случае низкое давление становится опасным для жизни

«Проблемы со здоровьем вызывает не только высокое давление, способное провоцировать инсульт или инфаркт, – но и резкое падение давления, при котором органы страдают из-за нарушения кровоснабжения», - предупредил в интервью профессор Шугушев.

«Если тонометр показывает данные ниже 90/60 или 85/60, сразу нужно вызывать скорую, чтобы избежать летального исхода», - поделился в интервью советом врач.

Резкая и сильная слабость.

Головокружение.

Нарушение координации, баланса тела.

Бледность.

Обморочное состояние.