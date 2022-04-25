Кардиолог Шугушев: в каком случае низкое давление становится опасным для жизни
По словам кардиолога Заурбека Шугушева, значительное снижение артериального давления создает опасную ситуацию с дефицитом кровоснабжения мозга.
«Проблемы со здоровьем вызывает не только высокое давление, способное провоцировать инсульт или инфаркт, – но и резкое падение давления, при котором органы страдают из-за нарушения кровоснабжения», - предупредил в интервью профессор Шугушев.
Говоря о том, в каком случае низкое давление становится опасным для жизни, кардиолог уточнил, что таковым является артериальное давление ниже показателя 90/60.
«Если тонометр показывает данные ниже 90/60 или 85/60, сразу нужно вызывать скорую, чтобы избежать летального исхода», - поделился в интервью советом врач.
Шугушев добавил, что возникшая у человека гипотония может повлечь за собой стремительно е развитие негативных процессов, связанных с отказом питания органов – в первую очередь, мозга. Также страдают почки, печень, сердце.
Какие внешние симптомы могут говорить о том, что артериальное давление понизилось?
- Резкая и сильная слабость.
- Головокружение.
- Нарушение координации, баланса тела.
- Бледность.
- Обморочное состояние.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие распространенные привычки вредят мозгу.
Заурбек Шугушев
Здоровье
заведующий кафедрой сердечно – сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского института РУДН, кардиолог, доктор медицинских наук
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