Распространенные привычки, которые вредят мозгу: доктор Филипс

«Обезвоживание даже на один-три процента может привести к снижению активности нейронов головного мозга, нарушению когнитивных функций, плохому настроению и усталости», - констатирует нейробиолог.

«Длительные проблемы с уровнем сахара в крови и инсулином не только увеличивают риск развития диабета 2 типа, но и повреждают мозг – первыми симптомами этого становятся туман в голове, усталость и плохое настроение», - напоминает ученый.

«Если вы просыпаетесь с чувством усталости в течение трех или более дней, это явный признак того, что ваш мозг подвергается негативному воздействию и борется с ним. Вы также можете заметить, что чувствуете себя более раздражительным, не можете сосредоточиться», - подсказала нейробиолог.

Приучить себя к определенному режиму сна, когда засыпание и пробуждение происходят в одно время.

Включить в свой рацион здоровые жиры, в частности, омега-3, усиливающие мозговую деятельность: их источники – жирная рыба, семена льна, яйца, орехи, авокадо, нерафинированные растительные масла.

Физическая активность важна для здоровья мозга, но избыток нагрузок может создавать дополнительный стресс – важно не переутомляться.

Очень полезно гулять на свежем воздухе – это один из лучших способов дать мозгу необходимый ему кислород.