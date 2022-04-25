Чем опасны длинные ногти
Длинные ногти, которые так любят некоторые певицы, могут быть местом обитания 32 разновидностей бактерий и 28 типов грибков. Причём некоторые из них, по словам экспертов, способны обрести резистентность к антибиотикам.
В тренд входят длинные ногти, которые активно популяризируют разного рода знаменитости. Однако это благодатная питательная среда для десятков видов бактерий и грибков. С таким предупреждением выступил биолог из Американского университета в Вашингтоне доктор Джеффри Каплан. Он подчеркнул, что длинные ногти обеспечивают более чем достаточное пространство для жизни микроорганизмов.
У каждого человека в ногтях есть какие-то бактерии или грибки, которые там появляются после того, как мы дотрагиваемся до разного рода объектов в течение дня. Почти всегда эти микроорганизмы безвредны, но в редких случаях они могут спровоцировать инфекционные отёки, боль и утолщение ногтей. Исследования показывают, что резистентная к антибиотикам бактерия Steph aureus, часто вызывающая инфекции кожи, как раз гнездится под длинными ногтями.
Каплан отметил, что существует 32 различных видов бактерий и 28 типов грибков, находящихся под ногтями. Длинные, искусственные, натуральные, покрытые гелем и акриловым лаком ногти – это постоянный риск появления дополнительного количества бактерий и грибков. А если человек часто дотрагивается до своего лица, случайно царапает кожу, а ещё имеет привычку грызть ногти, то здесь риск многократно возрастает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Американский университет в Вашингтоне
Здоровье
американский частный гуманитарный университет, расположенный в городе Вашингтоне
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