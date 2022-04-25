В женском футболе запретят играть головой
Вполне возможно, что в женском футболе запретят игру головой в мяч. Исследование показало, что у женщин более слабые шеи и нет такого развитого зрительного восприятия, как у мужчин.
Исследователи из новозеландского Университета Отаго выяснили, что любительницы играть в футбол не должны бить мячом по голове. Оказалась, что у женщин более слабые шейные мышцы, чем у мужчин. А с учетом ещё и того факта, что они имеют менее выраженное зрительное восприятие, это подвергает представительниц прекрасного пола большей опасности неоднократных сотрясений мозга.
Хотя женские виды спорта гораздо реже становятся предметом для исследований, они несут в себе ничуть не меньше риска, чем мужские, как утверждают новозеландские эксперты. Меньшая сила шея, а также гормональные различия подвергают женщин-футболисток большей уязвимости перед сотрясением мозга. A неоднократные сотрясения мозга - значительный фактор риска последующего развития неизлечимых нейродегенеративных заболеваний.
Но женский футбол и так не пользуется огромной популярностью, если сравнивать его с мужским. Если же там будут вводиться ещё и такие запреты, явно снижающие зрелищность этого вида спорта, то он может совсем лишиться зрителей, как считают некоторые сторонники фубола. Вполне возможно, что в этой связи женщинам будет уместнее играть в защитных шлемах, как это практикуется в американском футболе, чтобы продолжать использовать голову для контакта с мячом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Отаго
Здоровье
государственный университет, базирующийся в Данидине, Отаго, Новая Зеландия
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