Курение повышает риск инфаркта у молодых

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Курение повышает риск инфаркта у молодых

Не стоит считать инфаркт патологией лиц исключительно старшего возраста. Он может развиться и у молодых, особенно, если они имеют вредные привычки. 

Инфаркт происходит в тот момент, когда поток крови, который снабжает сердечную мышцу кислородом, резко или полностью прерывается. В целом, мужчины в возрасте 45 лет и старше, а также женщины в возрасте от 55 лет имеют более высокий риск инфаркта. Тем не менее, они уже становятся обычным явлением среди молодых людей. Часто молодые жертвы инфаркта курят, страдают ожирением и хроническими заболеваниями, такими как гипертония или диабет. Очевидно, что нездоровый образ жизни может создавать большую нагрузку на сердце, предрасполагая молодых людей к инфаркту.

К основным факторам риска инфаркта в молодом возрасте относятся:

Курение и алкоголь

Высокий уровень холестерина

Повышенное артериальное давление

Ожирение

Неконтролируемый диабет

Сидячий образ жизни

Семейная история

Высокий уровень стресса

Обычно инфаркт является результатом сочетания факторов, а не только одной причины. Для того, чтобы уменьшить вероятность инфаркта, нужно сделать следующее:

Бросить курить. Курение более чем в два раза увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Следить за своими жизненно важными показателями, включая артериальное давление, уровень холестерина и уровень глюкозы в крови.

Похудеть, если у вас избыточный вес или ожирение.

Регулярно заниматься спортом. Даже быстрая ходьба в течение 30 минут может быть очень полезной.

Ограничить вредные жиры (насыщенные и трансжиры) и сахара. Увеличить потребление свежих фруктов и овощей, а также цельнозерновых продуктов.

Снизить потребление алкоголя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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