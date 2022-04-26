Курение повышает риск инфаркта у молодых
Не стоит считать инфаркт патологией лиц исключительно старшего возраста. Он может развиться и у молодых, особенно, если они имеют вредные привычки.
Инфаркт происходит в тот момент, когда поток крови, который снабжает сердечную мышцу кислородом, резко или полностью прерывается. В целом, мужчины в возрасте 45 лет и старше, а также женщины в возрасте от 55 лет имеют более высокий риск инфаркта. Тем не менее, они уже становятся обычным явлением среди молодых людей. Часто молодые жертвы инфаркта курят, страдают ожирением и хроническими заболеваниями, такими как гипертония или диабет. Очевидно, что нездоровый образ жизни может создавать большую нагрузку на сердце, предрасполагая молодых людей к инфаркту.
К основным факторам риска инфаркта в молодом возрасте относятся:
Курение и алкоголь
Высокий уровень холестерина
Повышенное артериальное давление
Ожирение
Неконтролируемый диабет
Сидячий образ жизни
Семейная история
Высокий уровень стресса
Обычно инфаркт является результатом сочетания факторов, а не только одной причины. Для того, чтобы уменьшить вероятность инфаркта, нужно сделать следующее:
Бросить курить. Курение более чем в два раза увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Следить за своими жизненно важными показателями, включая артериальное давление, уровень холестерина и уровень глюкозы в крови.
Похудеть, если у вас избыточный вес или ожирение.
Регулярно заниматься спортом. Даже быстрая ходьба в течение 30 минут может быть очень полезной.
Ограничить вредные жиры (насыщенные и трансжиры) и сахара. Увеличить потребление свежих фруктов и овощей, а также цельнозерновых продуктов.
Снизить потребление алкоголя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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