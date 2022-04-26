Сочетание рыбьего жира с растительными "разжижителями крови" приводит к неконтролируемому кровотечению

«Добавки с рыбьим жиром омега-3 могут укротить воспаление и улучшить ваше настроение. Но когда вы принимаете эти добавки с травами, разжижающими кровь, такими как гинкго билоба или чеснок, они могут предотвратить свертывание крови и могут привести к неконтролируемому кровотечению».

Предотвращая свертывание крови,предупреждают органы здравоохранения.Рыбий жир является естественным антикоагулянтом, то есть предотвращает свертывание крови внутри вен. Хотя этот атрибут может помочь сохранить сердце в хорошем состоянии, были высказаны опасения по поводу риска чрезмерного кровотечения.Доктор Тод Куперман, президент Consumerlab:Гинкго билоба — растение родом из Китая, которое принимают в качестве добавки из-за его воздействия на функцию мозга и кровообращение. Известно, что высокий уровень флавоноидов и терпеноидов — соединений, известных своим сильным антиоксидантным действием, — борется и нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов.Другие разжижающие кровь добавки включают куркуму, ромашку, пажитник, масло примулы вечерней, женьшень, чеснок, имбирь.Ранее Медикфорум писал об аневризме головного мозга.