Сочетание рыбьего жира с растительными "разжижителями крови" приводит к неконтролируемому кровотечению
Добавки с рыбьим жиром рекомендуются органами здравоохранения во всем мире из-за их способности снижать риск сердечных заболеваний. Масло может быть получено из пищи и пищевых добавок, но исследования подняли вопросы о безопасности приема добавки вместе с препаратами, разжижающими кровь.
Предотвращая свертывание крови, смешивание рыбьего жира с чесноком или гинкго может привести к неконтролируемому кровотечению, предупреждают органы здравоохранения.
Рыбий жир является естественным антикоагулянтом, то есть предотвращает свертывание крови внутри вен. Хотя этот атрибут может помочь сохранить сердце в хорошем состоянии, были высказаны опасения по поводу риска чрезмерного кровотечения.
Доктор Тод Куперман, президент Consumerlab:
«Добавки с рыбьим жиром омега-3 могут укротить воспаление и улучшить ваше настроение. Но когда вы принимаете эти добавки с травами, разжижающими кровь, такими как гинкго билоба или чеснок, они могут предотвратить свертывание крови и могут привести к неконтролируемому кровотечению».
Гинкго билоба — растение родом из Китая, которое принимают в качестве добавки из-за его воздействия на функцию мозга и кровообращение. Известно, что высокий уровень флавоноидов и терпеноидов — соединений, известных своим сильным антиоксидантным действием, — борется и нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов.
Другие разжижающие кровь добавки включают куркуму, ромашку, пажитник, масло примулы вечерней, женьшень, чеснок, имбирь.
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Тод Куперман
Здоровье
Врач, президент Consumerlab.
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