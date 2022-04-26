Богатые страны должны сократить потребление мяса на 75 %

«Мы не можем жить на траве, но жвачные животные могут», — поясняет коллега Каима и соавтор исследования доктор Мартин Парласка. «Поэтому, если пастбища нельзя использовать по-другому, имеет смысл держать на них скот».

Если люди хотят продолжать жить на планете Земля, богатым странам нужно значительно сократить потребление мяса — в идеале не менее чем на 75 %. Такой вывод представил Боннский университет в своем последнем исследовании. Ученые рассмотрели различные аспекты потребления мяса. Помимо воздействия на окружающую среду и климат, его потребление влияет на здоровье и экономику. Ученые считают, что употребление мяса в небольших количествах может быть устойчивым, своими результатами они поделились в журнале Annual Review of Resource Economics.По данным исследования, граждане ЕС в среднем потребляют 80 кг мяса в год. Если бы все люди потребляли столько же мяса, многие экосистемы были бы разрушены. Поэтому требуется значительное сокращение потребления мяса. В идеале до 20 кг или меньше в год.Профессор Матин Каим из Центра исследований в области развития (ZEF) Боннского университета отмечает, что в настоящее время около половины всего зерна, производимого в мире, используется в качестве корма для животных. Не лучше ли человечеству полностью перейти на вегетарианское или, еще лучше, веганское питание? Согласно исследованию, это было бы неверным решением. Есть много регионов, где нельзя выращивать качественные овощи и фрукты.С экологической точки зрения также нет реальных возражений против осторожного выпаса с ограниченным количеством животных. В частности, в более бедных регионах также отсутствуют растительные источники высококачественных белков и микроэлементов. Например, овощи и бобовые культуры можно выращивать не везде, а урожай собирается только в определенное время года. Ученые подчеркивают, что в таких случаях животные часто являются ключевым элементом здорового питания, а для многих людей важным источником дохода, потеряв который они ставят под угрозу свое существование. В любом случае проблема связана с богатыми странами, ведь именно в них присутствует самое серьезное потребление мяса.Ранее специалисты объяснили, почему миски животных нужно мыть каждый день