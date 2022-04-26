Эндокринолог рассказала, о каких проблемах в организме могут сигнализировать сложности с засыпанием

«Мелатонин повышает уровень гормона роста, способствует превращению менее активного Т4 в более активный Т3, подавляет избыточное действие кортизола, нормализует работу нейронов гипоталамуса», — говорит эксперт.

За здоровый и крепкий сон в нашем организме отвечает мелатонин. Он так и называется — гормон сна. Но, кроме того, это еще и гормон стройности, молодости и расслабления, который очень активно взаимодействует с другими гормонами и влияет на многие процессы в организме.О недостатке в организме мелатонина свидетельствует в первую очередь плохое качество сна и сложности с засыпанием, нарушенный режим (поздние засыпания и тяжелые подъемы), поверхностный сон ночью, утренняя разбитость.Дефицит мелатонина также часто связывают с ожирением, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца. Интересно, что результаты последних исследований показали эффективность использования мелатонина не только в части лечения нарушений сна, но и при климаксе, синдроме поликистозных яичников, инсулинорезистентности.Однако, несмотря на всю важность и пользу этого гормона, не стоит назначать его себе самостоятельно и принимать бесконтрольно. Привести его в норму можно без приема медикаментов — например, нормализовав режим сна. Старайтесь ложиться спать не позднее 23 часов и, скорее всего, мелатонин придем в норму естественным образом.