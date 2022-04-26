Онколог Янг назвал симптомы опухолей в области рта, горла и лица
Когда в области горла или гортани начинает развиваться злокачественная опухоль, на это могут указывать некоторые признаки, в том числе изменение голоса.
В своем интервью онколог Джеффри Янг назвал ряд симптомов, которыми могут проявляться раковые опухоли, возникающие в ротовой полости, горле или гортани, а также в области лица.
Рак горла. Доктор Янг заметил, что одним из ранних признаков этого заболевания являются изменения, происходящие с голосом человека.
«Не игнорируйте осиплость, охриплость, особенно когда вы не можете их объяснить, или эти изменения становятся стойкими. Такая внимательность помогает поставить правильный диагноз и начать своевременное лечение», - высказался онколог.
Другие возможные признаки.
- Кровохарканье.
- Увеличение шейных лимфоузлов.
- Изменение вкусовых ощущений.
- Общее недомогание.
- Потеря веса.
- Длительный сухой кашель.
- Затруднения при глотании.
- Болевые ощущения в ушах.
- Изменившийся голос.
- Похудение.
- Ощущение комка в горле.
- Болезненность при глотании.
- Следы крови в слюне.
- Боль в ушах.
- Заложенность носа.
- Частые головные боли.
- Ощущение инородного тела (шишки) в носу.
- Давление в ушах.
- Боли в верхней челюсти.
- Уплотнение, шишка, припухлость на шее.
- Боли в ушах.
- Проблемы с дыханием.
- Охриплость.
- Затяжной кашель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения со зрением могут указывать на развитие опухоли мозга.
Джеффри Янг (Geoffrey Young)
Здоровье
онколог, руководитель отделения опухолей головы и шеи в госпитале Университета Майами
Оставить комментарий