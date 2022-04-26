Онколог Янг назвал симптомы опухолей в области рта, горла и лица

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боль в горле

Когда в области горла или гортани начинает развиваться злокачественная опухоль, на это могут указывать некоторые признаки, в том числе изменение голоса.

В своем интервью онколог Джеффри Янг назвал ряд симптомов, которыми могут проявляться раковые опухоли, возникающие в ротовой полости, горле или гортани, а также в области лица.

Рак горла. Доктор Янг заметил, что одним из ранних признаков этого заболевания являются изменения, происходящие с голосом человека.

«Не игнорируйте осиплость, охриплость, особенно когда вы не можете их объяснить, или эти изменения становятся стойкими. Такая внимательность помогает поставить правильный диагноз и начать своевременное лечение», - высказался онколог.

Другие возможные признаки.
  • Кровохарканье.
  • Увеличение шейных лимфоузлов.
  • Изменение вкусовых ощущений.
  • Общее недомогание.
  • Потеря веса.
Рак гортани (голосовых связок). Врач назвал несколько симптомов, которыми могут проявляться опухоли в этой области.
  • Длительный сухой кашель.
  • Затруднения при глотании.
  • Болевые ощущения в ушах.
  • Изменившийся голос.
  • Похудение.
Рак в полости рта. В его случае опухоль может появиться на губах или на другом участке слизистой рта. Какие признаки должны настораживать:
  • Ощущение комка в горле.
  • Болезненность при глотании.
  • Следы крови в слюне.
  • Боль в ушах.
Рак полости носа, околоносовых пазух. Онколог Янг перечислил ряд признаков, указывающих на этот тип опухолей.
  • Заложенность носа.
  • Частые головные боли.
  • Ощущение инородного тела (шишки) в носу.
  • Давление в ушах.
  • Боли в верхней челюсти.
Рак щитовидной железы. Когда в железе развивается опухоль, можно заметить следующие признаки.
  • Уплотнение, шишка, припухлость на шее.
  • Боли в ушах.
  • Проблемы с дыханием.
  • Охриплость.
  • Затяжной кашель.
Онколог призвал не тянуть с обращением к врачу, заметив неблагополучные симптомы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения со зрением могут указывать на развитие опухоли мозга.
Джеффри Янг (Geoffrey Young)
Джеффри Янг (Geoffrey Young)
Здоровье
онколог, руководитель отделения опухолей головы и шеи в госпитале Университета Майами
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