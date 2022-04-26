Онколог Янг назвал симптомы опухолей в области рта, горла и лица

«Не игнорируйте осиплость, охриплость, особенно когда вы не можете их объяснить, или эти изменения становятся стойкими. Такая внимательность помогает поставить правильный диагноз и начать своевременное лечение», - высказался онколог.

Кровохарканье.

Увеличение шейных лимфоузлов.

Изменение вкусовых ощущений.

Общее недомогание.

Потеря веса.

Длительный сухой кашель.

Затруднения при глотании.

Болевые ощущения в ушах.

Изменившийся голос.

Похудение.

Ощущение комка в горле.

Болезненность при глотании.

Следы крови в слюне.

Боль в ушах.

Заложенность носа.

Частые головные боли.

Ощущение инородного тела (шишки) в носу.

Давление в ушах.

Боли в верхней челюсти.

Уплотнение, шишка, припухлость на шее.

Боли в ушах.

Проблемы с дыханием.

Охриплость.

Затяжной кашель.