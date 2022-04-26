Неприятное чувство в ногах сигналит о сердечной недостаточности
Сердечная недостаточность — это серьезное хроническое заболевание, которое возникает, когда сердечные мышцы не перекачивают кровь должным образом. Заболевание является потенциально смертельным. При этом далеко не все его симптомы можно быстро распознать и понять.
Так сердечная недостаточность может выражаться неприятным ощущением в ногах, а в частности, слабостью мышц. Такие данные были получены еще в 2009 году. Однако не до конца были изучены механизмы, которые лежат в основе этой связи.
Работа ученых из Вермонтского университета под руководством Марка С. Миллера, доцента кафедры молекулярной физиологии и биофизики, опубликованная в журнале Circulation, проверила гипотезу о том, что сердечная недостаточность приводит к слабости ног за счет изменения количества и функциональности молекулы миозина, белка, который преобразует химическую энергию в механическую, что приводит к скелетно-мышечным движениям. Потеря этого белка в конечном итоге приводит к мышечной слабости и ограничению физических нагрузок у пациентов с сердечной недостаточностью, считают авторы исследования.
Людям, страдающим сердечной недостаточностью, часто советуют похудеть, чтобы замедлить прогрессирование заболевания. Однако слабость в мышцах затрудняет выполнение физических упражнений. У некоторых пациентов это может привести к набору веса и постепенному ухудшению сердечных симптомов.
Ранее ученые разработали технологию, предотвращающую возвращение опухолей.
Марк С. Миллер
Здоровье
Доцент кафедры молекулярной физиологии и биофизики Вермонтского университета
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