Как определить, что ваша печень повреждена алкоголем - ключевые симптомы
Заболевание печени, связанное с алкоголем, не является синонимом алкогольной зависимости. British Liver Trust предупредил, что употребление более 14 единиц в неделю может легко подвергнуть вас риску заболевания.
«Многие люди не осознают, что у них есть воспаление», — отметили в национальном органе здравоохранения. «Оно обычно не вызывает никаких симптомов, хотя у некоторых людей он может вызвать внезапную желтуху и печеночную недостаточность».
Алкогольные единицы
Разовая порция спиртных напитков - одна единица
- Алкопоп - 1,5 ед.
- Бокал вина 125мл - 1,5 единицы
- Банка пива, эля, лагера или сидра (440 мл) – две единицы
- 175 мл вина (крепость 12%) - 2,1 единицы
- Пинта пива, эля, лагера или сидра (560мл) - три единицы
- 250 мл вина (крепость 12%) – три порции
- Бутылка вина - девять единиц
«Ваша печень расщепляет алкоголь, но некоторые побочные продукты токсичны и повреждают вашу печень», — предупредила благотворительная организация.
На этом этапе, если вы сделаете перерыв в употреблении алкоголя – будь то несколько месяцев или лет – печень может восстановиться. Следующей стадией является гепатит, связанный с алкоголем, который является «очень серьезным», и он может быть обнаружен у трети сильно пьющих людей.
Это может быть результатом недель и месяцев употребления алкоголя, но это также может произойти, если вы выпьете, что «может привести к печеночной недостаточности и смерти».
Цирроз является наиболее серьезной стадией связанного с алкоголем повреждения печени, при котором на печени образуется множество серьезных рубцов.
«У каждого пятого сильно пьющего развивается цирроз печени», — добавили в British Liver Trust.
Некоторые люди могут испытывать ранние симптомы заболевания печени, связанного с алкоголем. Эти симптомы могут включать:
- Ощущение боли или дискомфорта в верхней правой части живота (где находится печень)
- Слабый или отсутствующий аппетит
- Непреодолимое чувство усталости
- Чувство тошноты
- Диарея
- Общее плохое самочувствие
- Проблемы со сном
Ранее Медикфорум писал о симптомах долгого ковида.
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
Оставить комментарий