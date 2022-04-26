Как определить, что ваша печень повреждена алкоголем - ключевые симптомы

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Как определить, что ваша печень повреждена алкоголем - ключевые симптомы

Заболевание печени, связанное с алкоголем, не является синонимом алкогольной зависимости. British Liver Trust предупредил, что употребление более 14 единиц в неделю может легко подвергнуть вас риску заболевания.

«Многие люди не осознают, что у них есть воспаление», — отметили в национальном органе здравоохранения. «Оно обычно не вызывает никаких симптомов, хотя у некоторых людей он может вызвать внезапную желтуху и печеночную недостаточность».

Алкогольные единицы


Разовая порция спиртных напитков - одна единица
  • Алкопоп - 1,5 ед.
  • Бокал вина 125мл - 1,5 единицы
  • Банка пива, эля, лагера или сидра (440 мл) – две единицы
  • 175 мл вина (крепость 12%) - 2,1 единицы
  • Пинта пива, эля, лагера или сидра (560мл) - три единицы
  • 250 мл вина (крепость 12%) – три порции
  • Бутылка вина - девять единиц
Существует множество стадий заболевания печени, связанного с алкоголем, начиная с употребления более четырех единиц в день, что приводит к накоплению жира в печени.

«Ваша печень расщепляет алкоголь, но некоторые побочные продукты токсичны и повреждают вашу печень», — предупредила благотворительная организация.

На этом этапе, если вы сделаете перерыв в употреблении алкоголя – будь то несколько месяцев или лет – печень может восстановиться. Следующей стадией является гепатит, связанный с алкоголем, который является «очень серьезным», и он может быть обнаружен у трети сильно пьющих людей.

Это может быть результатом недель и месяцев употребления алкоголя, но это также может произойти, если вы выпьете, что «может привести к печеночной недостаточности и смерти».

Цирроз является наиболее серьезной стадией связанного с алкоголем повреждения печени, при котором на печени образуется множество серьезных рубцов.
«У каждого пятого сильно пьющего развивается цирроз печени», — добавили в British Liver Trust.

Некоторые люди могут испытывать ранние симптомы заболевания печени, связанного с алкоголем. Эти симптомы могут включать:
  • Ощущение боли или дискомфорта в верхней правой части живота (где находится печень)
  • Слабый или отсутствующий аппетит
  • Непреодолимое чувство усталости
  • Чувство тошноты
  • Диарея
  • Общее плохое самочувствие
  • Проблемы со сном 

Ранее Медикфорум писал о симптомах долгого ковида.

British Liver Trust

Здоровье

Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена ​​на здоровье печени.

Теги : симптомы больной печени, цирроз печени, вред алкоголя