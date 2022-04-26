Как определить, что ваша печень повреждена алкоголем - ключевые симптомы

«Многие люди не осознают, что у них есть воспаление», — отметили в национальном органе здравоохранения. «Оно обычно не вызывает никаких симптомов, хотя у некоторых людей он может вызвать внезапную желтуху и печеночную недостаточность».

Алкогольные единицы

Алкопоп - 1,5 ед.

Бокал вина 125мл - 1,5 единицы

Банка пива, эля, лагера или сидра (440 мл) – две единицы

175 мл вина (крепость 12%) - 2,1 единицы

Пинта пива, эля, лагера или сидра (560мл) - три единицы

250 мл вина (крепость 12%) – три порции

Бутылка вина - девять единиц

«Ваша печень расщепляет алкоголь, но некоторые побочные продукты токсичны и повреждают вашу печень», — предупредила благотворительная организация.

«У каждого пятого сильно пьющего развивается цирроз печени», — добавили в British Liver Trust.

Ощущение боли или дискомфорта в верхней правой части живота (где находится печень)

Слабый или отсутствующий аппетит

Непреодолимое чувство усталости

Чувство тошноты

Диарея

Общее плохое самочувствие

Проблемы со сном