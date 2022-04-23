Долгий ковид: врач Глинн назвала самые распространенные симптомы

Одышка

Последствия усталости, включая когнитивные проблемы (туман в голове, проблемы с памятью и концентрацией)

Мышечные и суставные боли

Чувство депрессии

Стресс и тревога

Проблемы со сном

Потеря аппетита

Увеличение или потеря веса

Ухудшение физического и психического самочувствия

«Поддержка, необходимая человеку, который каждый день пробегал мили, но теперь не может ходить, не задыхаясь, будет сильно отличаться от поддержки человека с избыточным весом и сильной поствирусной болью в суставах. Это означает, что клиническая оценка часто необходима для информирования плана лечения и предоставления их работодателю рекомендуемых корректировок их условий труда, пока они выздоравливают. Длинный ковид также определяется как состоящий из широкого спектра симптомов, сохраняющихся более 12 недель после заражения Covid. Тем не менее, любой, кто борется с остаточными симптомами, должен обратиться за помощью».