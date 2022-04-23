Долгий ковид: врач Глинн назвала самые распространенные симптомы
Клэр Глинн, глава PAM Physio Solutions, которая проводит длительную программу реабилитации после COVID-19, чтобы помочь пострадавшим сотрудникам вернуться к работе, назвала симптомы длительного ковида.
Если вы беспокоитесь о симптомах через четыре недели или более после заражения COVID-19, обратитесь к своему семейному врачу.
Наиболее распространенные симптомы "лонг ковида" включают в себя:
- Одышка
- Последствия усталости, включая когнитивные проблемы (туман в голове, проблемы с памятью и концентрацией)
- Мышечные и суставные боли
- Чувство депрессии
- Стресс и тревога
- Проблемы со сном
- Потеря аппетита
- Увеличение или потеря веса
- Ухудшение физического и психического самочувствия
«Поддержка, необходимая человеку, который каждый день пробегал мили, но теперь не может ходить, не задыхаясь, будет сильно отличаться от поддержки человека с избыточным весом и сильной поствирусной болью в суставах. Это означает, что клиническая оценка часто необходима для информирования плана лечения и предоставления их работодателю рекомендуемых корректировок их условий труда, пока они выздоравливают. Длинный ковид также определяется как состоящий из широкого спектра симптомов, сохраняющихся более 12 недель после заражения Covid. Тем не менее, любой, кто борется с остаточными симптомами, должен обратиться за помощью».
Длительный Covid может иметь широкий спектр эффектов, при этом сообщается о сотнях различных симптомов. Долгое время Covid может поражать органы и ткани по всему телу, включая легкие, сердце, почки, поджелудочную железу, селезенку, кишечник и печень.
Это системное поражение, вероятно, связано с иммунитетом, и разные люди по-разному реагируют на инфекцию.
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Клэр Глинн
Здоровье
Врач, глава PAM Physio Solutions.
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