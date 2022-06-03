Врач перечислил признаки поражения печени от употребления алкоголя

«Как правило, чем больше алкоголя вы пьете сверх рекомендуемых пределов, тем выше риск развития заболевания печени, связанного с алкоголем. Это может усугубить и другие виды заболеваний печени», - говорит Южнова. «Употребление алкоголя даже в течение нескольких дней в неделю может вызвать связанное с алкоголем заболевание печени. Гораздо проще перепить, чем многие думают, подвергая огромное количество людей опасности заболеваний, связанных с алкоголем».

«Знание о повреждении печени на ранней стадии позволяет вам принимать решения, которые помогут вашей печени восстановиться», - добавляет врач.

Чувствуете себя больным

Потеря веса

Потеря аппетита

Пожелтение глаз и кожи

Отеки в области лодыжек и живота

Сонливость

Рвота с кровью или кровь в стуле