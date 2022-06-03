Врач перечислил признаки поражения печени от употребления алкоголя
Вам не обязательно быть зависимыми от алкоголя, чтобы развить это состояние, регулярное употребление алкоголя сверх рекомендуемых доз может подвергнуть вас риску. Это объясняет, что существует несколько стадий заболевания печени, связанного с алкоголем.
Цирроз, наиболее серьезная стадия заболевания печени, обычно развивается в течение многих лет. Если вы регулярно злоупотребляете алкоголем, сообщите об этом своему врачу общей практики, чтобы он мог проверить, не повреждена ли ваша печень.
Гепатолог Алла Южнова рассказала специально для МедикФорум, что употребление алкоголя является наиболее распространенной причиной заболевания печени, что составляет шесть из 10 случаев заболевания печени.
«Как правило, чем больше алкоголя вы пьете сверх рекомендуемых пределов, тем выше риск развития заболевания печени, связанного с алкоголем. Это может усугубить и другие виды заболеваний печени», - говорит Южнова. «Употребление алкоголя даже в течение нескольких дней в неделю может вызвать связанное с алкоголем заболевание печени. Гораздо проще перепить, чем многие думают, подвергая огромное количество людей опасности заболеваний, связанных с алкоголем».
Важно быть абсолютно честным в отношении того, сколько и как часто вы употребляете алкоголь, и выяснить, не причинило ли ваше употребление алкоголя вреда.
«Знание о повреждении печени на ранней стадии позволяет вам принимать решения, которые помогут вашей печени восстановиться», - добавляет врач.
Симптомы:
- Чувствуете себя больным
- Потеря веса
- Потеря аппетита
- Пожелтение глаз и кожи
- Отеки в области лодыжек и живота
- Сонливость
- Рвота с кровью или кровь в стуле
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