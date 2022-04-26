Названы основные ранние симптомы рака желудка
Памятку, содействующую раннему выявлению рака желудка, составили ростовские врачи. В ней медики назвали основные симптомы заболевания на первоначальном этапе.
Рак желудка входит в число наиболее распространенных в мире онкологических заболеваний. Одним из факторов, повышающих риск этого заболевания у человека, является хеликобактерная инфекция, вызываемая заражением Helicobakter pylori. Заразиться этой бактерией могут и взрослые, и дети. Инфицирование может произойти в условиях бытового контактирования здоровых людей с носителями бактерии или вследствие недостаточно тщательной гигиены: например, во время поцелуев, при использовании общей посуды, полотенец, губных бальзамов или помад, через грязные руки. Кроме того, подверженность заболеванию усиливают травмы (их можно получить при повреждении слизистой желудка костями), употребление слишком горячих или острых напиток и блюд. Также свою роль играют нелеченные хронические патологии желудка.
В памятке «Раннее выявление и профилактика рака желудка» врачами были названы основные симптомы рака этого органа.
- Боль в подложечной части.
- Снижение или потеря аппетита.
- Беспричинное похудение.
- Необычайно быстро возникающее насыщение.
- Тошнота.
- Темный как деготь стул.
- Слабость, быстро возникающая утомляемость.
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии в Ростове-на-Дону (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России)
Здоровье
один из ведущих онкоцентров РФ
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