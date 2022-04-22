Что может вызывать рак: употребление продуктов с нитритами повышает риск на 60%

«Консерванты могут привести к образованию N-нитрозосоединений, обладающих потенциальным канцерогенным действием на человека», - свое заключение ученые опубликовали на платформе здоровья Univadis.

Новые данные, полученные французскими исследователями, подтверждают, что наше питание оказывает серьезное влияние на подверженность раку. Специалисты полагают, что воздержание от определенных продуктов может быть необходимо для предотвращения некоторых видов рака.Французское исследование, в котором приняли участие более 100 000 человек, показало: регулярное употребление продуктов с консервантами может вызывать рак. В частности, среди людей, часто потребляющих продукты с нитратами, риск развития рака молочной железы был почти на 25% выше. В свою очередь, риск рака предстательной железы повышался почти на 60% среди мужчин, которые регулярно ели продукты, содержащие нитриты.В природе нитраты или нитриты встречаются тоже, но ученые подчеркивают, что способность влиять на подверженность раку была выявлена только у синтетических веществ, консервантов. По словам ученых, такие добавки используются в производстве определенных продуктов (например, таких как бекон, сыр, вяленое мясо, рыба). Подобная пища содержит нитритные соли, и когда она подвергается разным видам обработки в процессе изготовления, в ней возникают химические соединения, повышающие риск рака.Отметим, что ранее со стороны ВОЗ уже звучало предостерегающее мнение о способности таких пищевых консервантов как нитриты повышать риск рака. Было заявлено, что потенциально канцерогенные N-нитрозосоединения могут встречаться в пищевых продуктах, при изготовлении которых использовались нитритные соли для консервации или окрашивания, либо продукты подвергались копчению, обработке газом в процессе сушки.В каких продуктах содержатся нитриты. Самые высокие уровни были выявлены в готовом для употребления копченом беконе, вяленом мясе, сушеных креветках. Также достаточно много нитритов содержат разные мясные, рыбные и сырные продукты – эти компоненты. используются в основном из-за их окрашивающих, антимикробных и вкусовых эффектов. Кроме того, к источникам нитритов относятся большинство сушеных и маринованных продуктов, соевых соусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной некоторых видов рака может оказаться систематический недосып.