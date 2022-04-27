Наличие домашних животных помогает предотвратить деменцию

«Предыдущие исследования показали, что связь между человеком и животным может иметь преимущества для здоровья, такие как снижение артериального давления и стресса, — рассказывает автор исследования Тиффани Брейли, доктор медицинских наук, доцент неврологии в Медицинском центре Мичиганского университета. — Наши результаты показывают, что владение домашними животными также защищает от снижения когнитивных функций».

Защита здоровья мозга и когнитивных функций по мере старения имеет решающее значение. В рамках недавнего исследования ученые изучили, как на снижение когнитивных функций влияет наличие домашних животных. Судя по предварительным данным, которые были представлены на собрании Американской академии неврологии (AAN), устойчивые отношения с домашними животными помогают сохранить здоровье мозга.В исследовании изучались когнитивные данные 1 369 взрослых. Участники имели средний возраст 65 лет и нормальные когнитивные навыки в начале исследования. Более половины участников (53 %) владели домашними животными, из них 32 % были давними владельцами домашних животных (владели ими более пяти лет).В течение шести лет, с 2010 по 2016 год, участники проходили повторные когнитивные тесты. Результаты помогли исследователям разработать составную когнитивную оценку для каждого участника в диапазоне от 1 до 27, которая затем использовалась для оценки связи между годами владения домашним животным и когнитивной функцией.Исследователи обнаружили, что совокупные когнитивные показатели владельцев домашних животных снижались медленнее по сравнению с теми, у кого не было домашних животных. Эти результаты были актуальнее для давних владельцев домашних животных, чьи средние баллы были на 1,2 балла выше, чем у владельцев, не являющихся давними обладателями домашних животных.Ранее специалисты предупредили, что излишняя привязанность к домашнему животному опасна для психики.