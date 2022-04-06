Врачи: прием популярного лекарства снижает когнитивные способности у женщин

«Постоянное использование антибиотиков вредно для нашего здоровья, — рассказывает Шерри Росс, доктор медицинских наук, специалист по акушерству и гинекологии в медицинском центре Провиденс Сент-Джонс. — Это исследование показало еще один важный момент. Часто употребление антибиотиков может быть связано со снижением когнитивных способностей».

Снижение когнитивных способностей является частью естественного процесса старения. Однако проблемы с памятью могут быть признаком легкого когнитивного нарушения (MCI), которое в дальнейшем чревато слабоумием. По данным клиники Мэйо, такие вещи, как отказ от чрезмерного употребления алкоголя, ограничение воздействия загрязненного воздуха, регулярные физические упражнения и хороший ночной сон, помогают сохранить здоровье мозга. Однако недавнее исследование показало, что популярный вид лекарства может повысить риск.Исследование, представленное в журнале PLOS ONE, показало, что у женщин, которые часто принимали антибиотики в среднем возрасте, наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций, по сравнению с ровесницами, которые редко употребляли антибиотики.Антибиотики назначают для борьбы с бактериальными инфекциями. Они неактуальны для заболеваний, вызванных вирусами, таких как простуда и грипп. Прием антибиотиков не по назначению способствует развитию антибиотикорезистентности.Ученые проанализировали ответы 14 542 женщин, заполнивших анкету о состоянии здоровья в 2009 году. Участницы исследования (средний возраст 55 лет) рассказывали, как часто и как долго они принимают антибиотики. Те, кто сообщал о том, что принимал антибиотики не менее двух месяцев в течение предыдущих четырех лет, имели более низкие когнитивные показатели при прохождении теста в период с 2014 по 2018 год.Ранее специалисты объяснили, что приводит к выпадению волос после 50 лет. Это не возраст!