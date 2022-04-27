Здоровье Илона Маска: миллиардер рассказал, как улучшить сон — «это большое дело»
Илон Маск снова попал в заголовки газет, так как его предложение о поглощении гиганта социальных сетей Twitter за 34,5 миллиарда фунтов стерлингов было принято. Из-за своего напряженного графика, а также из-за своих последних занятий в сфере здравоохранения, 50-летний Маск рассказал, как выглядит его личное здоровье и режим благополучия, и даже дал свои собственные советы по улучшению ночного сна.
Как самый богатый человек в мире, можно легко предположить, что Маск использует новейшие технологии, тренируется с лучшим личным тренером и придерживается самой здоровой диеты, чтобы оставаться в отличной форме, но в интервью еще в 2021 году бизнес-магнат показал, что предпочитает не заниматься спортом и предпочитает вкусную пищу здоровой.
Комментарии Маска о его собственном здоровье стали еще более удивительными после его недавнего заявления о том, что новая технология мозговых чипов, которая может вылечить патологическое ожирение и шум в ушах, появится «менее чем через пять лет».
Маск рассказал больше о своем режиме сна, на который обычно влияет его напряженный рабочий график. Признав, что лично он часто выбирает между «отсутствием сна или эмбиеном [медитация сна]», он дал несколько основных советов о том, как люди могут обеспечить себе хороший ночной сон.
«Есть перед сном — очень плохая идея, и на самом деле это негативно влияет на ваш сон».
Далее Маск сказал, что он избегает еды и алкоголя как минимум за два-три часа до сна.
"Качество вашего сна улучшится, и ваше общее состояние здоровья значительно улучшится. Это большое дело".
Ранее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.
Илон Маск
Здоровье
Американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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