Ученые из Гарварда назвали пять «простых привычек», способных продлить жизнь на 10 лет
Одна из простых привычек, способствующих продлению жизни, – это физическая активность на уровне не менее 150 минут в неделю.
Ученые из Гарварда установили, какие «простые привычки в образе жизни» могут продлить жизнь на 10 лет, предварительно проанализировав данные, собранные за 30 лет исследований. В общей сложности исследователи изучили привычки 78 000 женщин и 44 000 мужчин.
Гарвардскими специалистами были названы пять простых привычек, способных продлить жизнь на 10 лет.
Соблюдение здорового питания. С точки зрения службы здравоохранения NHS, признаками того, что человек придерживается здорового сбалансированного рациона, являются следующие харктеристики.
- В пищу употребляется цельное зерно, цельнозерновые продукты.
- Употребляется порядка пяти порций овощей и фруктов каждый день.
- Дважды в неделю употребляется жирная рыба (лосось, форель, сельдь, сардины, скумбрия).
- Минимизировано потребление жирной пищи, такой как пирожные, печенье, колбасы, выпечка.
- Минимизировано потребление свободного сахара в виде сладостей, алкогольных и газированных напитков.
- Контролируется количество соли.
- Употребляется достаточно воды.
Поддержанию здорового веса. Привычка контролировать вес может быть очень полезной для продления жизни. Контроль веса значительно снижает риски сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, рака молочной железы и других видов злокачественных опухолей.
- Ученые советуют мужчинам не допускать такого увеличения веса, при котором обхват талии начинает составлять 94 см и более.
- Женщинам следует сохранять объем талии таким, чтобы он не превышал 80 см.
Другие полезные привычки, способных продлить жизнь на 10 лет, по мнению ученых, – это ограничение употребления алкоголя и отказ от курения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что выполнение физических упражнений является важным условием для защиты сердца и мозга от возрастного разрушения.
Гарвардская школа общественного здравоохранения
ЗОЖ
учреждение общественного здравоохранения Гарвардского университета
Оставить комментарий