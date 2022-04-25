Ученые из Гарварда назвали пять «простых привычек», способных продлить жизнь на 10 лет

235 Фото: shutterstock.com
приготовление пищи

Одна из простых привычек, способствующих продлению жизни, – это физическая активность на уровне не менее 150 минут в неделю.

Ученые из Гарварда установили, какие «простые привычки в образе жизни» могут продлить жизнь на 10 лет, предварительно проанализировав данные, собранные за 30 лет исследований. В общей сложности исследователи изучили привычки 78 000 женщин и 44 000 мужчин.

Гарвардскими специалистами были названы пять простых привычек, способных продлить жизнь на 10 лет.

Соблюдение здорового питания. С точки зрения службы здравоохранения  NHS, признаками того, что человек придерживается здорового сбалансированного рациона, являются следующие харктеристики.
  • В пищу употребляется цельное зерно, цельнозерновые продукты.
  • Употребляется порядка пяти порций овощей и фруктов каждый день.
  • Дважды в неделю употребляется жирная рыба (лосось, форель, сельдь, сардины, скумбрия).
  • Минимизировано потребление жирной пищи, такой как пирожные, печенье, колбасы, выпечка.
  • Минимизировано потребление свободного сахара в виде сладостей, алкогольных и газированных напитков.
  • Контролируется количество соли.
  • Употребляется достаточно воды.
Движение, упражнения. Специалисты Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана при Гарвардском университете подчеркивают: чтобы жить дольше, необходимо ежедневно быть физически активным. В частности, ежедневными должны быть упражнения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений, заставляют чаще дышать – ими полезно заниматься хотя бы по 20 минут.

Поддержанию здорового веса. Привычка контролировать вес может быть очень полезной для продления жизни. Контроль веса значительно снижает риски сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, рака молочной железы и других видов злокачественных опухолей.
  • Ученые советуют мужчинам не допускать такого увеличения веса, при котором обхват талии начинает составлять 94 см и более. 
  • Женщинам следует сохранять объем талии таким, чтобы он не превышал 80 см.
Эксперты подчеркивают, что рост жировых отложений на животе тесной связан с подверженностью сердечным заболеваниям, диабету 2 типа, инсульту.

Другие полезные привычки, способных продлить жизнь на 10 лет, по мнению ученых, – это ограничение употребления алкоголя и отказ от курения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что выполнение физических упражнений является важным условием для защиты сердца и мозга от возрастного разрушения.

Гарвардская школа общественного здравоохранения

ЗОЖ

учреждение общественного здравоохранения Гарвардского университета

Теги : продление жизни, полезные привычки, секреты долголетия