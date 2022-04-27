Долгий ковид: кожа может изменится в худшую сторону после заражения

Красная кожа

Сыпь на коже

Раздраженная кожа

«Кожная сыпь, или «ковидные пальцы на ногах», как ее начали называть некоторые люди, не вызвана напрямую вирусом. Это один из результатов сверхактивной иммунной системы, что приводит к сыпи аллергического типа у одних и сыпи, похожей на васкулит, у других».

«Вообще говоря, если кожа сухая, зудящая или раздраженная, вам следует избегать использования причудливых сывороток или скрабов для лица. Придерживайтесь простого увлажняющего крема, такого как E45, который поможет заживлению без раздражения».

"Очень важно поставить правильный диагноз кожной сыпи, прежде чем начинать какое-либо лечение. Если сыпь вызвана чем-то системным, то простого использования местного ухода за кожей будет недостаточно, чтобы контролировать ее, и есть вероятность, что это может усугубить ситуацию".