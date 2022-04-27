Долгий ковид: кожа может изменится в худшую сторону после заражения
Хотя кожная сыпь может сначала появиться как симптом активной инфекции Covid, этот признак может остаться с вами гораздо дольше. NHS перечисляет сыпь как один из «распространенных» симптомов длительного состояния, более известного как длительный Covid.
Доктор Цянь Сюй, основатель и медицинский директор Skin Aesthetics, поделился предупреждающими знаками, которые могут указывать на сыпь от ковида:
- Красная кожа
- Сыпь на коже
- Раздраженная кожа
Доктор Сюй сказал:
«Кожная сыпь, или «ковидные пальцы на ногах», как ее начали называть некоторые люди, не вызвана напрямую вирусом. Это один из результатов сверхактивной иммунной системы, что приводит к сыпи аллергического типа у одних и сыпи, похожей на васкулит, у других».
К счастью, если вы обнаружите, что страдаете от этого зудящего признака, есть продукты, которые могут помочь. Однако не стоит выплескиваться на дорогие продукты, так как врач советовал их избегать.
«Вообще говоря, если кожа сухая, зудящая или раздраженная, вам следует избегать использования причудливых сывороток или скрабов для лица. Придерживайтесь простого увлажняющего крема, такого как E45, который поможет заживлению без раздражения».
Но доктор Сюй также подчеркнул важность обращения к врачу, прежде чем начинать какое-либо лечение.
"Очень важно поставить правильный диагноз кожной сыпи, прежде чем начинать какое-либо лечение. Если сыпь вызвана чем-то системным, то простого использования местного ухода за кожей будет недостаточно, чтобы контролировать ее, и есть вероятность, что это может усугубить ситуацию".
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Цянь Сюй,
Здоровье
Врач, основатель и медицинский директор Skin Aesthetics.
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