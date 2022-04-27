Оскароносцы живут дольше
Исследователи из Университета Торонто подсчитали, что получившие Оскар актёры доживают, в среднем, до 81 года, а те, кому эта статуэтка не досталась, до 76. Возможно, жизненные силы им поддерживает ощущение победы.
Награда Американской киноакадемии считается одной из наиболее престижных в отрасли развлечений, и теперь исследование предположило, что обладание Оскаром помогает артистам жить дольше. Канадские учёные создали модель на основе анализа 2 111 номинированных с 1929 по 2020 годы артистов. Также сюда вошли и те, кто в эти номинации не попадал, став участниками контрольной группы. Модель предполагает, что артисты-победители из тех, что живы сегодня, доживают в среднем до 81 года и 3 месяцев.
Однако их менее успешные коллеги, которые были номинированы, но не выиграли, в среднем, доживают только до 76 лет и 4 месяцев. Ну а средняя продолжительность жизни артистов из контрольной группы, которые так и не получили ни одной номинации, составляла 76 лет и 2 месяца.
Исследователи пишут, что победители Американской киноакадемии демонстрируют положительную связь между успехом и продолжительностью жизни. А это предполагает важность поведенческих, психологических или других изменяемых факторов здоровья, которые не имеют отношения к материальному благополучию. Отметим, что продолжительность жизни обладателей «Оскаров» обсуждается уже не первый год, включая и представителей самой индустрии. Ещё в 2005 году было сделано предположение о том, что оскароносцы живут почти на 4 года дольше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Торонто
Здоровье
государственный исследовательский университет в Торонто, провинция Онтарио, Канада, расположенный на территории, окружающей Парк Королев
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