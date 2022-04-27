Названо ещё одно последствие насилия в детском возрасте
Жертвы насилия в детском возрасте во взрослой период жизни имеют повышенный уровень холестерина, как установили учёные. А это грозит им целым рядом серьезных заболеваний.
Исследователи из американского Университета Эмори пришли к выводу о том, что одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является насилие в детском возрасте. Дети, которые подвергались этому насилию в физическом или эмоциональном плане, впоследствии имели более высокий риск развития инфарктов и инсультов из-за повышенного уровня холестерина. Холестерин формирует в кровеносных сосудах характерные бляшки, которые препятствуют нормальному проходу крови. Со временем это может спровоцировать тяжёлые патологии, включая тромбы.
Предыдущие исследования также показывали, что негативные переживания в детстве увеличивают риск развития ожирения, диабета второго типа, гипертонии и атеросклероза. В противоположность этому, счастливое детство, которое сопровождалось любящим отношением со стороны родителей и хорошими условиями жизни, укрепляло здоровье сердца и подталкивало человека к полезным привычкам, включая правильное питание и физические нагрузки.
В исследовании приняли участие добровольцы со средним возрастом 25 лет. На момент начала наблюдения они прошли через врачебные осмотры, а потом повторяли их каждые несколько лет на протяжении всего периода наблюдения, который составил 30 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эмори
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Атланте, штат Джорджия
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