Невролог Кузьмин: какая головная боль опасна и требует медицинской помощи

«Если голова заболела внезапно и очень сильно, а с помощью лекарств боль снять не удается».

Невролог Кузьмин объяснил в интервью , с какой головной болью нужно обращаться за помощью к медикам.Эксперт уточнил, что такой болью может проявляться субарахноидальное кровоизлияние, которое вызывается разрывом сосуда. Произойти такая травма может в ситуации колебаний атмосферного давления, его серьезного увеличения. Пострадавшему человеку следует как можно быстрее вызвать медицинскую помощь, он должен быть госпитализирован.Также, дополнил Кузьмин, обращаться к врачам следует, если эпизоды сильной головной боли повторяются, становятся периодическими. Более двух или трех таких случаев за неделю – это серьезный повод посетить медучреждение и пройти необходимую проверку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой кашель может указывать на рак и на болезни сердца