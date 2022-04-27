Врач Мясников рассказал, какой кашель может указывать на рак и на болезни сердца
Врач Александр Мясников призвал не игнорировать продолжительный кашель, возникающий у курильщиков, поскольку он может указывать на рак легких.
Кашель, не проходящий длительное время у человека, который курит, может оказаться симптомом легочного рака, сообщил известный российский медик.
«Если вы бросили курить, а кашель еще больше месяца сохраняется, необходимо делать компьютерную томографию (КТ)», - поделился советом Александр Мясников.
Врач добавил, что заподозрить в таком кашле проявление онкологического процесса можно и в том случае, если при откашливании выделяется мокрота со следами крови, в то время как воспаление легких или какая-либо инфекция, утяжеляющая их состояние, у человека отсутствуют.
Также одним из показательных симптомов рака, который можно заметить, помимо кашля, является непроизвольная потеря веса.
Мясников подсказал, что обычный рентген может не показывать существующей в легких опухоли. При возникновении симптомов, вызывающих подозрение о раке в легких, необходимо добиваться более скрупулезной проверки. Кашель, который становится хроническим вне всякой связи с простудными явлениями, может указывать также на проблемы с работой сердца. При этом он обычно бывает сухим.
«При повышенном холестерине и пограничном уровне сахара в крови могут начаться перебои в работе сердца. Человек начинает немного покашливать, это одна из распространенных причин хронического кашля», - рассказал доктор Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на опасную для человека тахикардию.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий
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