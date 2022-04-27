Врач Мясников рассказал, какой кашель может указывать на рак и на болезни сердца

«Если вы бросили курить, а кашель еще больше месяца сохраняется, необходимо делать компьютерную томографию (КТ)», - поделился советом Александр Мясников.

«При повышенном холестерине и пограничном уровне сахара в крови могут начаться перебои в работе сердца. Человек начинает немного покашливать, это одна из распространенных причин хронического кашля», - рассказал доктор Мясников.