Сколько раз в день нужно есть? Ответ гастроэнтеролога

«Есть состояние организма, возникающее при длительном отсутствии пищи, в результате возбуждения латеральных ядер гипоталамуса — это голод. Почему возбуждается гипоталамус? „Голодная кровь“ активирует нейроны гипоталамуса за счет низких концентраций глюкозы, аминокислот, липидов. Тут мы можем ощущать симптомы гипогликемии, тошноты и прочие», — объясняет специалист.

Мнения в данном вопросе расходятся. Одни специалисты утверждают, что питаться нужно дробно и часто. Другие в противовес им говорят, что такой режим питания не принесет ничего хорошего, а только спровоцирует постоянные скачки инсулина. А там и до инсулинорезистентности и сахарного диабета недалеко. Кому верить?Доктор отмечает, что одинаковых для всех стандартов в этом вопросе быть не может, поскольку каждый организм уникален. Если голод проявился, его обязательно надо утолить.Примерно через 15-20 минут после поступления пищи наступает насыщение, чувство голода исчезает. Поэтому если хотите худеть и не переедать, не растягивайте трапезу во времени искусственно.Если чувство голода вернулось через 2 часа после последнего приема пищи, это вполне нормально. Если раньше — пересмотрите свой режим дня и подумайте, что вы заедаете: стресс, переживания, просто жуете от безделья или обед был не сытный?