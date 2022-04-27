Эксперт предостерегла от бесконтрольного потребления витаминов: возможен обратный эффект

«К примеру, витамин Е. Долгое время считалось, что он предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера. Исследования показали, что витамин Е, полученный с пищей, действительно оказывает такой эффект. А вот про синтетический витамин этого сказать нельзя», — отмечает эксперт.

Дефицит витаминов и минералов — плохо, но их переизбыток также не сулит организму ничего хорошего. Поэтому нельзя назначать себе витамины самостоятельно и пить их бесконтрольно.Боле того, в организме некоторых людей витамин Е может переходить на «темную» сторону — работать не как антиоксидант и защитник от рака, а наоборот, способствовать развитию злокачественных опухолей. Передозировка также может вызвать расстройство ЖКТ.Очень модным и популярным в связи с пандемией стал цинк. Люди принимают его в лошадиных дозах, надеясь избежать болезни. И часто сталкиваются с отравлением, рвотой, болями в животе. Чрезмерное потребление цинка, наоборот, ослабляет иммунную систему!Избыток витамина С может способствовать образованию камней в почках, вызывать диарею и изжогу, вести к появлению высыпаний на коже.