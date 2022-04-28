Эксперт объяснила, чем опасны для организма детокс-программы и чистки

«Идея детокса — не самая лучшая. В большинстве случаев это бесполезно и опасно. Токсинов нет! Кишечник, печень, кожа и лимфа удаляют их в штатном режиме. Без нашего вмешательства. Собственно, это их основная функция. Зачем вмешиваться туда, где и без нас всё работает», — говорит эксперт.

В последнее время всевозможные программы детокса обрели огромную популярность. Чаще всего они направлены на чистку лимфы, печени, кишечника, а иногда всего организма.Какие же риски несет в себе детокс?⠀Соки и смузи, которые часто фигурируют в меню на чистках, могут спровоцировать резкие скачки и колебания сахара. Кроме того, они раздражают слизистую кишечника, особенно натощак. Вместо очищения получаем язву.Длительное применение сорбентов часто заканчивается запорами и дефицитом витаминов и минералов из-за чрезмерного их выведения из организма.Слабительные средства сильно обезвоживают организм и опять же выводят вместе с водой полезные нутриенты. Травы и различные экстракты являются лидерами по токсическим гепатитам.Сауна или баня, которые тоже довольно часто преподносят, как эффективный инструмент чистки, — серьезный стресс для организма из-за резких перепадов температур.Если вы действительно хотите устроить детокс и очиститься от токсинов, бросайте курить, употреблять спиртное, откажитесь от колбасы и сосисек, ограничьте общение с токсичными людьми, не поддавайтесь стрессу и пользы будет гораздо больше.