Болезнь Альцгеймера можно предотвратить с помощью правильного лечения женщин

«Два из каждых трех мозгов, пораженных болезнью Альцгеймера, принадлежат женскому мозгу».

«Наши индивидуальные вмешательства привели к более значительным улучшениям у женщин по сравнению с мужчинами по шкалам риска болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний».