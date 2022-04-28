Болезнь Альцгеймера можно предотвратить с помощью правильного лечения женщин
Подход мира к болезни Альцгеймера и слабоумию сегодня сильно отличается от того, как он относился к этим болезням в прошлом. В течение многих лет это рассматривалось как неизбежная часть старения, что по мере того, как тело увядает, ум тоже. Однако после достижений науки было обнаружено, что деменция — это болезнь, которую потенциально можно лечить или вылечить.
Это означает не только реактивное лечение, но и профилактическое лечение.
Одним из ключей к лечению деменции является понимание ее причин и факторов, которые увеличивают или уменьшают риск для человека. До недавнего времени двумя факторами риска развития деменции были возраст и наследственность. Теперь врачи говорят, что в этот список следует добавить пол и соответствующим образом изменить лекарства.
Исследования Центра здоровья мозга Флоридского университета обнаружили различия в том, как мужчины и женщины реагируют на лечение и насколько они подвержены риску.
Доктор Ричард Айзексон сказал, что женщины по статистике подвержены большему риску, чем мужчины:
«Два из каждых трех мозгов, пораженных болезнью Альцгеймера, принадлежат женскому мозгу».
Несмотря на повышенный риск, в недавнем исследовании влияния изменения образа жизни на болезнь Альцгеймера было обнаружено, что женщины реагируют лучше, чем мужчины.
Айзексон сказал о результатах:
«Наши индивидуальные вмешательства привели к более значительным улучшениям у женщин по сравнению с мужчинами по шкалам риска болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний».
Кроме того, женщины также превосходили мужчин в отношении улучшения биомаркеров, таких как снижение уровня сахара в крови и уровня плохого холестерина.
В результате в этом исследовании подчеркивается, как индивидуальные медицинские подходы с учетом гендерных факторов могут улучшить результаты лечения пациентов с деменцией.
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Richard Isaacson
Здоровье
Врач-невролог в NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.
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