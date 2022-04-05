Деменция: языковые симптомы - от путаницы слов до неправильных ответов
Подход науки к деменции сильно изменился за последние годы. В прошлом это рассматривалось как неизбежная часть старения, что-то, что происходило по мере увядания тела. Однако сегодня деменция рассматривается по-другому, сегодня ученые знают, что деменция — это болезнь, которую можно лечить. Однако методов лечения мало, и они неэффективны, поэтому исследователи также сосредотачиваются на том, чтобы помочь другим узнать о признаках и симптомах.
Одним из симптомов слабоумия является затруднение речи.
Alzheimer’s Society располагает дополнительной информацией о том, как слабоумие может повлиять на речь.
Как и когда развиваются языковые проблемы, зависит от:
- Личности пациента и того, как он справляется с языковыми проблемами
- Типа деменции, которая у них есть
- Стадии, на которой находится деменция
Они могут использовать заменители слов, вообще не находить ни одного слова, не пытаться найти слова, а использовать слова, которые не имеют смысла или перемешаны в неправильном порядке, или возвращаются к первый язык, который они использовали в детстве. Деменция влияет не только на то, как человек использует язык, но и на то, как он думает.
«Например, им может потребоваться больше времени, чтобы обработать мысли и решить, как реагировать на то, что им говорят. Они также могут переходить от одной темы к другой, не закончив предложение, поскольку им становится труднее сосредоточиться».
Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.
Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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