Деменция: языковые симптомы - от путаницы слов до неправильных ответов

Личности пациента и того, как он справляется с языковыми проблемами

Типа деменции, которая у них есть

Стадии, на которой находится деменция

«Например, им может потребоваться больше времени, чтобы обработать мысли и решить, как реагировать на то, что им говорят. Они также могут переходить от одной темы к другой, не закончив предложение, поскольку им становится труднее сосредоточиться».