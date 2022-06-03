Деменция: дефицит витаминов может повысить риск на 68%

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Деменция: дефицит витаминов может повысить риск на 68%

Подход мира к деменции изменился за последние годы. В прошлом это рассматривалось как неизбежная часть старения, что-то, что происходило, когда кто-то становился старше. Однако во второй половине 20 века ученые обнаружили, что деменция — это болезнь. В результате они поняли, что деменция похожа на другие болезни в том, что ее можно лечить и потенциально вылечить.

Однако путь к новым методам лечения был непростым.

Дефицит фолиевой кислоты в крови может быть связан с повышенной вероятностью деменции. Также известный как витамин B9, фолиевая кислота используется организмом для формирования здоровых эритроцитов и снижения риска врожденных дефектов.

«Концентрация фолиевой кислоты может функционировать как биомаркер, используемый для выявления лиц, подверженных риску слабоумия и смертности. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы «изучить роль дефицита фолиевой кислоты в деменции», - рассказала терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Дефицит фолиевой кислоты приводит к состоянию, известному как фолиево-дефицитная анемия.

Возможные симптомы дефицита фолиевой кислоты:

• Снижение вкусовых ощущений
• Диарея
• Онемение и покалывание в ногах и руках
• Мышечная слабость
• Депрессия
• Симптомы, связанные с анемией

"Осложнения дефицита фолиевой кислоты включают бесплодие, сердечно-сосудистые заболевания, рак, проблемы при родах, дефекты нервной трубки и фолиевую кислоту", - добавляет Андреева.
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