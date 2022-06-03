Деменция: дефицит витаминов может повысить риск на 68%

«Концентрация фолиевой кислоты может функционировать как биомаркер, используемый для выявления лиц, подверженных риску слабоумия и смертности. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы «изучить роль дефицита фолиевой кислоты в деменции», - рассказала терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Осложнения дефицита фолиевой кислоты включают бесплодие, сердечно-сосудистые заболевания, рак, проблемы при родах, дефекты нервной трубки и фолиевую кислоту", - добавляет Андреева.