Деменция: дефицит витаминов может повысить риск на 68%
Подход мира к деменции изменился за последние годы. В прошлом это рассматривалось как неизбежная часть старения, что-то, что происходило, когда кто-то становился старше. Однако во второй половине 20 века ученые обнаружили, что деменция — это болезнь. В результате они поняли, что деменция похожа на другие болезни в том, что ее можно лечить и потенциально вылечить.
Однако путь к новым методам лечения был непростым.
Дефицит фолиевой кислоты в крови может быть связан с повышенной вероятностью деменции. Также известный как витамин B9, фолиевая кислота используется организмом для формирования здоровых эритроцитов и снижения риска врожденных дефектов.
«Концентрация фолиевой кислоты может функционировать как биомаркер, используемый для выявления лиц, подверженных риску слабоумия и смертности. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы «изучить роль дефицита фолиевой кислоты в деменции», - рассказала терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Дефицит фолиевой кислоты приводит к состоянию, известному как фолиево-дефицитная анемия.
Возможные симптомы дефицита фолиевой кислоты:
• Снижение вкусовых ощущений
• Диарея
• Онемение и покалывание в ногах и руках
• Мышечная слабость
• Депрессия
• Симптомы, связанные с анемией
"Осложнения дефицита фолиевой кислоты включают бесплодие, сердечно-сосудистые заболевания, рак, проблемы при родах, дефекты нервной трубки и фолиевую кислоту", - добавляет Андреева..
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