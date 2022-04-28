Повышен ли ваш холестерин: на закупорку артерий указывают изменения с кожей
Врачи напоминают: по мере того, как артерии постепенно закупориваются холестериновыми бляшками, могут происходить определенные изменения с кожей.
Когда у человека выявляют повышенный холестерин, это означает, что его кровь перенасыщена жировыми молекулами. Эти частицы жира, соединяясь с другими веществами, образуют бляшки которые, разрастаясь, постепенно закупоривают сосуды и артерии, ведущие к сердцу и мозгу. Последствия повышенного уровня холестерина проявляются со временем все более отчетливо, и чем дольше проблема остаются без коррекции, тем больше вероятность, что у человека возникнет ЗПА – заболевание периферических артерий. Данное нарушение может определенным образом сказаться на внешнем облике – в частности, могут происходить определенные изменения с кожей.
«В результате развития ЗПА многие из его симптомов появятся в ногах и руках – это сигнал того, что вены конечностей содержат холестериновые отложения, и кровоток в них затруднен. У людей с ЗПА также часто наблюдаются некоторые изменения в состоянии кожи рук и ног», - констатируют специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие изменения кожного покрова.
- Кожа становится непривычно гладкой, блестящей на вид.
- На ощупь кожа кажется прохладной.
- На голенях и стопах кожа кажется стянутой, лишается волос.
- Возникает излишняя сухость, появляются участки шелушащейся кожи.
- Учащаются эпизоды кожного зуда.
- Появляется пигментация.
- Кожа начинает выглядеть более плотной, грубой, утолщенной.
По словам специалистов, появление данных признаков вместе с изменениями в состоянии кожи – это очень серьезная причина записаться на прием к врачу. В случае ЗПА человек рискует пострадать от наиболее тяжелых последствий закупорки артерий холестерином, включая инсульт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на высокую вероятность скорого сердечного приступа.
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