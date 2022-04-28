Повышен ли ваш холестерин: на закупорку артерий указывают изменения с кожей

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руки

Врачи напоминают: по мере того, как артерии постепенно закупориваются холестериновыми бляшками, могут происходить определенные изменения с кожей.

Когда у человека выявляют повышенный холестерин, это означает, что его кровь перенасыщена жировыми молекулами. Эти частицы жира, соединяясь с другими веществами, образуют бляшки которые, разрастаясь, постепенно закупоривают сосуды и артерии, ведущие к сердцу и мозгу. Последствия повышенного уровня холестерина проявляются со временем все более отчетливо, и чем дольше проблема остаются без коррекции, тем больше вероятность, что у человека возникнет ЗПА – заболевание периферических артерий. Данное нарушение может определенным образом сказаться на внешнем облике – в частности, могут происходить определенные изменения с кожей.

«В результате развития ЗПА многие из его симптомов появятся в ногах и руках – это сигнал того, что вены конечностей содержат холестериновые отложения, и кровоток в них затруднен. У людей с ЗПА также часто наблюдаются некоторые изменения в состоянии кожи рук и ног», - констатируют специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие изменения кожного покрова.
  • Кожа становится непривычно гладкой, блестящей на вид.
  • На ощупь кожа кажется прохладной.
  • На голенях и стопах кожа кажется стянутой, лишается волос.
  • Возникает излишняя сухость, появляются участки шелушащейся кожи.
  • Учащаются эпизоды кожного зуда.
  • Появляется пигментация.
  • Кожа начинает выглядеть более плотной, грубой, утолщенной.
Другие симптомы ЗПА. При ходьбе, беге, физической активности возникают боль, ломота, судороги, спазмы, которые могут ощущаться в ягодицах, бедрах, икроножных мышцах, ступнях. Если человек останавливается и отдыхает, эти симптомы проходят.

По словам специалистов, появление данных признаков вместе с изменениями в состоянии кожи – это очень серьезная причина записаться на прием к врачу. В случае ЗПА человек рискует пострадать от наиболее тяжелых последствий закупорки артерий холестерином, включая инсульт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на высокую вероятность скорого сердечного приступа.
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