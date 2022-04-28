Повышен ли ваш холестерин: на закупорку артерий указывают изменения с кожей

«В результате развития ЗПА многие из его симптомов появятся в ногах и руках – это сигнал того, что вены конечностей содержат холестериновые отложения, и кровоток в них затруднен. У людей с ЗПА также часто наблюдаются некоторые изменения в состоянии кожи рук и ног», - констатируют специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Кожа становится непривычно гладкой, блестящей на вид.

На ощупь кожа кажется прохладной.

На голенях и стопах кожа кажется стянутой, лишается волос.

Возникает излишняя сухость, появляются участки шелушащейся кожи.

Учащаются эпизоды кожного зуда.

Появляется пигментация.

Кожа начинает выглядеть более плотной, грубой, утолщенной.