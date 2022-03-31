Ломкие ногти на ногах могут говорить о забитых холестерином артериях
Когда кровеносные артерии забиваются холестериновыми бляшками, это нарушает нормальное кровоснабжение и ухудшает состояние ногтей.
«Плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности или ЛПНП) может в случае избытка накапливаться на внутренней оболочке артерий, ухудшая их проводимость и снижая идущий через них кровоток. Со временем этот процесс может привести к появлению ЗПА, заболевания периферических артерий.
ЗПА означает, что артерии сужены и конечности получают меньше кислорода, в котором они нуждаются. В результате нарушения могут возникать некоторые внешние симптомы – например, изменения в состоянии ногтей на ногах. По словам медиков, ломкие ногти на ногах могут говорить о том, что кровеносные артерии могут быть забиты отложениями холестерина. Также ногтевые пластины могут утолщаться, терять блеск и свой здоровый цвет.
Медики отмечают, что подобное изменение в состоянии ногтей возникает чаще всего в результате закупорки артерий ног, но в некоторых случаях это может быть признаком того, что холестериновыми бляшками поражены сосуды, ведущие к мозгу и сердцу – это говорит о высоком риске инсульта или сердечного приступа.
Другие признаки ЗПА. При забитых холестерином артериях и ЗПА человек склонен ощущать боль или судороги в ногах при ходьбе даже на короткие расстояния. На ранних стадиях боль обычно проходит во время отдыха, но затем возвращается с активностью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает снизить уровень «плохого» холестерина.
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