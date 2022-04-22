5 признаков того, что у вас может произойти сердечный приступ

«Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, подвержены более высокому риску сердечных заболеваний, даже если они занимаются спортом», - сообщается в Annals of Internal Medicine.

«Хронический стресс в долгосрочной перспективе очень вреден для здоровья сердца».