5 признаков того, что у вас может произойти сердечный приступ
Если вы целый день сидите или периодически испытываете стресс, ваши шансы заполучить сердечный приступ сразу возрастают.
Вы придерживаетесь нездоровой диеты. Недостаток здорового белка, ненасыщенных жиров, свежих растительных продуктов, клетчатки, воды, витаминов и минералов, при этом много употребляемых переработанных продуктов, соли, насыщенного жира и быстрых углеводов в рационе – подобный тип питания «убивает» сердце и сосуды. Для медиков это знак того, что у человека, который питается таким образом, может произойти сердечный приступ.
Вы весь день проводите сидя. Еще один признаков того, что вы можете столкнуться с сердечным заболеванием.
«Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, подвержены более высокому риску сердечных заболеваний, даже если они занимаются спортом», - сообщается в Annals of Internal Medicine.
В частности, исследования показывают, что длительное сидение ассоциируется с подверженностью болезням сердца, диабету 2 типа, раку.
Вы всегда в стрессе. Нет убедительных доказательств того, что стресс может напрямую вызвать сердечный приступ, но врачи подчеркивают:
«Хронический стресс в долгосрочной перспективе очень вреден для здоровья сердца».
Если человек постоянно переживает и воспринимает жизнь как череду потрясений, его склонность к инфаркту со временем становится все более значительной.
Вы курите. Не удивляйтесь, если вас настигнет сердечный приступ. По данным Johns Hopkins Medicine , каждая пятая смерть, связанная с курением, вызывается последствиями той или иной болезни сердца. Табачный дым вызывает воспаление в слизистой оболочке кровеносных сосудов и способствует дисбалансу факторов, важных для поддержания уровня кислорода – это может привести к развитию атеросклероза.
Признак номер один – боль в груди. Врачи предупреждают, что одним из наиболее распространенных признаков сердечных заболеваний, включая инфаркт, является боль и стеснение в груди. Боль также может иррадиировать в шею, челюсть или внутреннюю часть левой руки; она редко меняется в зависимости от положения, но усиливается при нагрузке или физической нагрузке
Другие симптомы, которые также возможны – одышка, обморочное состояние, тошнота, обильное потоотделение.
Следует отметить, что ранние стадии сердечного приступа нередко ошибочно интерпретируются как пищеварительные проблемы – газы, несварение желудка или изжога.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на наличие у человека ишемической болезни сердца.
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