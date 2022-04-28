Испытания мужской контрацептивной таблетки начнутся через два месяца
Первый мужской оральный контрацептив будет испытываться на людях уже через два месяца, как рассказали его создатели. Исследования на мышах показали, что он может предотвращать 99% нежелательных беременностей.
Вполне возможно, что уже скоро в распоряжении сильной половины человечества появится такой долгожданный мужской оральный контрацептив. Ученые из Университета Миннесоты планируют начать испытания на людях этих таблеток в течение двух месяцев после того, как они продемонстрировали фантастические результаты в опытах над лабораторными мышами. Эта не содержащая гормонов таблетка под условным названием YCT529 заблокировала 99% беременностей во время тестов, что вполне соответствует уровню эффективности женских контрацептивов.
Также важно отметить, что таблетки не спровоцировали никаких видимых побочных эффектов вроде прибавки в весе, и через 6 недель после снятия с этих лекарств самцы мышей смогли оплодотворить самок. Значит, эффект данных таблеток был временным, как от этого и требовалось. Ожидается, что полноценные испытания мужских оральных контрацептивов начнутся во второй половине этого года.
Конечно, успех в опытах с лабораторными мышами не означает автоматически, что его удастся повторить и среди людей. Но полученные выводы всё равно являются весьма многообещающими. Создатель этих таблеток уверяет, что совершил революцию в сфере контрацепции. Он собирается подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на начало испытаний на людях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миннесоты
Здоровье
исследовательский университет, расположенный в Миннеаполисе и Сент-Поле, самых крупных городах штата Миннесота
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