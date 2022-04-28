Названа идеальная продолжительность сна
7 часов сна по ночам - абсолютно идеальное время для отдыха. К такому выводу пришли учёные из Кембриджского университета и Университета Фудань в Китае.
7 часов сна представляют собой идеальное время ночного отдыха для людей среднего и старшего возраста, как показало совместное исследование китайских и британских учёных. А вот значительное превышение этого периода, либо его ограничение связано со снижением когнитивной деятельности и проблемами для психики. Свои выводы учёные сделали на основе информации по более чем полумиллиону взрослых людей в возрасте от 38 до 73 лет.
Всех их опрашивали по поводу количество сна, оценивали их психику и общее самочувствие, а также проводили через серию интеллектуальных тестов. По 40 000 участников опроса были доступны сканы мозга и генетическая информация. В целом, анализ показал, что 7 часов сна по ночам являются оптимальным количеством ночного отдыха для сохранения нормальных когнитивных функций мозга, включая скорость переработки информации, визуальное внимание, память и способность решать проблемы. Также это было оптимально подходящим периодом для психики, а если люди спали значительно дольше или значительно меньше, то чаще сталкивались с тревожными расстройствами и депрессией. Наконец, их общее самочувствие было хуже.
По мнению исследователей, одним из возможных механизмов, объясняющих связь недостаточного по продолжительности сна и ухудшения когнитивной деятельности, является нарушение так называемого глубокого сна. Когда человек недополучает именно этот типа сна, то он сталкивается с ухудшением памяти, а также со скоплением бета-амилоидных белков в мозге, а именно они при определённом сценарии сплетаются в узелки, которые и провоцируют старческое слабоумие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Здоровье
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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