Ученые рассказали, сколько нужно спать в пожилом возрасте
Семь часов — идеальное количество сна для людей среднего возраста и старше, слишком мало или слишком мало сна связано с ухудшением когнитивных функций и психического здоровья, говорят исследователи из Кембриджского университета и Университета Фудань.
Сон играет важную роль в обеспечении когнитивной функции и поддержании хорошего психологического здоровья. Это помогает поддерживать здоровье мозга, удаляя продукты жизнедеятельности.
Исследователи говорят, что одной из возможных причин связи между недостаточным сном и снижением когнитивных функций может быть нарушение медленного — «глубокого» — сна. Было показано, что нарушение этого типа сна тесно связано с консолидацией памяти а также с накоплением амилоида — ключевого белка, который при неправильной укладке может вызывать «путанья» в мозгу, характерные для некоторых форм деменции. Недостаток сна может препятствовать способности мозга избавляться от токсинов.
Последовательный семичасовой сон каждую ночь без особых колебаний продолжительности также был важен для когнитивных функций, хорошего психического здоровья и благополучия. Предыдущие исследования также показали, что прерывистый режим сна связан с усилением воспаления, что указывает на предрасположенность пожилых людей к возрастным заболеваниям.
Профессор Цзяньфэн Фэн из Университета Фудань в Китае сказал:
«Хотя мы не можем с уверенностью сказать, что слишком мало или слишком много сна вызывает когнитивные проблемы, наш анализ, в котором мы изучали людей в течение более длительного периода времени, похоже, поддерживает эту идею. Но причины, почему у пожилых людей плохой сон, по-видимому, является сложной проблемой, на которую влияет сочетание нашего генетического состава и структуры нашего мозга».
Ранее Медикфорум писал о пониженной кислотности желудка.
Цзяньфэн Фэн
Здоровье
Профессор из Университета Фудань (Китай).
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