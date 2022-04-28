Ученые рассказали, сколько нужно спать в пожилом возрасте

«Хотя мы не можем с уверенностью сказать, что слишком мало или слишком много сна вызывает когнитивные проблемы, наш анализ, в котором мы изучали людей в течение более длительного периода времени, похоже, поддерживает эту идею. Но причины, почему у пожилых людей плохой сон, по-видимому, является сложной проблемой, на которую влияет сочетание нашего генетического состава и структуры нашего мозга».

Сон играет важную роль в обеспечении когнитивной функции и поддержании хорошего психологического здоровья. Это помогаетИсследователи говорят, что одной из возможных причин связи между недостаточным сном и снижением когнитивных функций может быть нарушение медленного — «глубокого» — сна. Было показано, что нарушение этого типа сна тесно связано с консолидацией памяти а также с накоплением амилоида — ключевого белка, который при неправильной укладке может вызывать «путанья» в мозгу, характерные для некоторых форм деменции.Предыдущие исследования также показали, что прерывистый режим сна связан с усилением воспаления, что указывает на предрасположенность пожилых людей к возрастным заболеваниям.сказал:Ранее Медикфорум писал о пониженной кислотности желудка.